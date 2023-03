Aria di Primavera, voglia di fai da te: 5 GADGET geniali di cui non puoi fare a meno

Ora che è in arrivo la Primavera, per tutti coloro che amano rilassarsi facendo tanti piccoli o grandi lavoretti a casa o in campagna, è tempo di attrezzarsi. Da questo punto di vista su Amazon non mancano dei gadget e degli oggettini utilissimi per completare la dotazione di tutti gli appassionati (o i professionisti). E allora, perché non approfittare delle promozioni in corso sul gigante dell’e-commerce per assicurarvi alcuni dei prodotti tra quelli che vi segnaliamo?

Metro laser SMART

Se vuoi prendere delle misure in maniera corretta ma estremamente rapida, questo misuratore laser non può mancare nella tua borsa degli attrezzi. Questo misuratore di alta precisione professionale offre ±3mm di accuratezza, rendendo così la misurazione in tempo reale accurata e stabile. Il dispositivo è resistente all’usura e ai graffi. Oggi questo gioiellino può essere tuo a soli 39€, con lo sconto del 20% applicato da Amazon. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Chiave universale

La chiave universale è il tipico caso di strumento di cui si ignora praticamente l’esistenza, tranne poi quando si scopre di non poterne fare a meno. Questo eccezionale gingillo lo monti su un trapano e lo usi in tantissimi contesti. Uno de modelli più versatili e interessanti del momento lo trovi ora in gran sconto su Amazon a meno di 9€.

Penna-cacciavite multifunzione, con livella

La penna multifunzionale è un altro di quegli oggetti che quando lo scopri, poi non ci rinunci. Comodo, versatile, è un prodotto che soddisfa le tue esigenze: è infatti righello, livella, combinazione di cacciaviti piccoli, penna stilo, penna grafica e pennino touch! Un gadget incredibile e super utile che oggi puoi fare tuo con appena 9 euro tutto incluso, anche le spese di spedizione.

Torcia frontale al LED

Ovviamente mentre lavorate potete avere la necessità di far luce ma al contempo di avere anche le mani non occupate. In quest’ottica potete decisamente puntare su questa torcia che si indossa come una fascia in testa. In questo modo è possibile visualizzare ciò che si vuole lasciando che le mani si dedichino ad altro manovrando gli attrezzi.

Bracciale magnetico fissa viti

Dulcis in fundo, se volete evitare di portarvi dietro quelle ingombranti valigette pieni di viti e chiodi, potete optare per questo intelligente bracciale magnetico che vi consente di fissare viti, chiodi, punte di cacciavite, punte da trapano, dadi, rondelle e bulloni, su di esso e averli poi a portata di mano quando servono. Il tutto al prezzo di 11€. Un oggetto super utile.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.