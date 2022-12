Aria fresca di montagna in casa con QUESTO PURIFICATORE d'ARIA (coupon 60% Amazon)

Quando rientri a casa dal lavoro, l’ingresso non è mai dei migliori. Colpa dell’aria pesante dentro l’abitazione, che è rimasta chiusa dalla mattina, o nel peggiore dei casi dal giorno prima. Purtroppo non ti puoi permettere di tenere le finestre spalancate quando sei al lavoro, né quando ritorni, se non vuoi congelare dentro casa. La soluzione? Il purificatore d’aria Elechomes con filtro HEPA che puoi prendere su Amazon con il 60% di sconto grazie a un coupon disponibile ancora per poco.

Per applicare il coupon che ti offre il maxi sconto del 60% collegati alla pagina dell’offerta e aggiungi un segno di spunta accanto a Coupon: lo sconto verrà poi applicato in fase di checkout quando completerai l’ordine. Affrettati, non rimangono ancora molti coupon disponibili.

Purificatore d’aria Elechomes contro muffa, pollini e fumo

Il purificatore d’aria Elechomes è dotato del filtro HEPA H13, in grado di filtrare il 99,97% di particelle trasportate dall’aria. Con lui la lotta ai pollini, alla polvere e alla muffa è molto più semplice. Inoltre è in grado di assorbire i cattivi odori, come quelli provenienti dalla lettiera per gatti o dalla cottura in cucina. Se vivi insieme a uno o più animali domestici, ti farà piacere anche sapere che è perfino capace di catturare i loro peli.

Un altro suo punto di forza è la modalità automatica intelligente. Il purificatore d’aria Elechomes integra infatti un sensore smart avanzato che gli consente di sapere quando la qualità dell’aria è scarsa, avviandosi (e interrompendosi) in automatico. È ideale per stanze fino a 25 metri quadri e la potenza nominale è soltanto di 30W, quindi puoi lasciarlo acceso per ore senza temere brutte sorprese in bolletta.

Applica subito il coupon con il 60% di sconto e ordina questo ottimo purificatore d’aria a soli 28 euro invece di 69,99 euro.

