Aria FRESCA E PULITA in casa con il Purificatore Dyson in DOPPIO SCONTO

Goditi aria sia fresca che pulita in casa con questo gadget di ultima generazione che oggi puoi acquistare in promozione bomba! Parliamo del Purificatore Termoventilatore Dyson Purifier Hot+Cool, al momento disponibile su eBay a soli 449 euro grazie ad uno sconto del 17% ed un ulteriore coupon del 10% da sfruttare applicando il codice promo MENO10ESTATE al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile di questo doppio sconto, è davvero eccezionale e irripetibile!

Purificatore Termoventilatore Dyson Purifier Hot+Cool: tutte le modalità di utilizzo

Il Purificatore Termoventilatore Dyson Purifier Hot+Cool è uno strumento all’avanguardia che ti svolterà la vita in casa.

Innanzitutto riesce a purificare al massimo l’aria che respiri in casa, eliminando il 99,95% delle particelle provenienti da animali, fiori, spray, fumo, stufe e così via. In contemporanea è in grado di diffondere fino a 290 litri di aria purificata all’interno di tutta la stanza.

Un sistema di purificazione sigillato a 360 gradi combina il filtro HEPA ad un filtro a carboni attivi per rimuovere allergeni e inquinanti microscopici. In più, l’intero purificatore è completamente sigillato così da intrappolare in modo impeccabile qualsiasi particella.

I sensori integrati analizzano costantemente l’aria nella stanza, mentre l’algoritmo controlla i dati ogni secondo così da mostrare in tempo reale la qualità dell’aria e migliorarla in modo costante.

Oltre a purificare l’aria, questo dispositivo ha la doppia funzione sia di riscaldamento che di ventilatore con una modalità notte per funzionare senza mai disturbare il sonno.

