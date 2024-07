Aria SANA E PULITISSIMA in casa con il Purificatore Philips SUPER SCONTATO

Per respirare aria sana in casa, soprattutto con i condizionatori sempre più accesi in questo periodo, hai bisogno di questo dispositivo di ultima generazione! Si tratta del Purificatore D’aria Philips, oggi disponibile su Amazon a soli 69 euro con un mega sconto del 28%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della maxi promozione, gli articoli stanno per terminare!

Purificatore D’aria Philips: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Purificatore D’aria Philips è un gadget perfetto per rendere più sana e pulita l’aria di casa, soprattutto nei periodi in cui l’utilizzo dei condizionatori si fa più intenso.

È dotato di sensori che rilevano la qualità dell’aria all’interno dell’ambiente, mostrando i dati in tempo reale. In questo modo la modalità automatica seleziona l’impostazione ottimale e così il dispositivo riesce a pulire l’aria in una stanza di 20 m² in meno di 16 minuti.

Questo modello dispone di 3 livelli di velocità e modalità di sospensione con un filtro a due strati che rimuove il 99,5% delle particelle fino a 0,003 µm che si tratti di germi, allergeni o agenti inquinanti dell’aria. Inoltre risulta essere super silenzioso e con una funzione di oscuramento aggiuntivo, così può essere utilizzato tranquillamente anche in camera da letto di notte senza disturbare il sonno.

Un’altra caratteristica importante è il risparmio energetico che garantisce grazie al suo design specifico che non richiede più elettricità di una normale lampadina per filtrare l’aria.

Oggi il Purificatore D’aria Philips è disponibile su Amazon a soli 69 euro con un mega sconto del 28%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della maxi promozione, gli articoli stanno per terminare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.