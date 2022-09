Arlo Essential Spotlight: la regina delle camere per esterni oggi in offerta

Arlo è leader nel settore delle videocamere di sorveglianza sia per interni che per esterni, infatti i suoi prodotti sono famosi per essere di altissima qualità, ma questo implica anche che non sono telecamere economiche. Quando si parla di tenere sotto controllo la propria abitazione non bisogna badare a spese per essere il più tranquilli possibili sotto questo punto di vista i dispositivi Arlo non hanno rivali. Però se si può risparmiare ben venga. Arlo Essential Spotlight è in offerta su Amazon a soli 135,70 €, uno sconto interessante per quella che è tra le videocamere di sorveglianza per esterni migliori in circolazione.

Arlo Essential Spotlight: specifiche tecniche insuperabili

Arlo Spotlight Essential è una videocamera per la sorveglianza di esterni a batteria. Questo significa che la potete installare ovunque voi vogliate perché non avete bisogno di una presa di corrente. Inoltre la batteria di cui è dotata vi consente un’autonomia pazzesca di sei mesi circa. Un tempo abbastanza lungo per la quale non vi dovete preoccupare di ricaricarla, ti ricarica, per farlo Ti basterà utilizzare il cavo magnetico che trovate in confezioni.

Arlo Spotlight Essential vi consente di catturare immagini ad alta risoluzione di 1080p molto dettagliate, in modo tale da rendere riconoscibili i soggetti anche se zoomate. Anche di sera questa videocamera non vi deluderà, merito del sensore a infrarossi per la visione notturna e del potente faro led di cui è dotata. Essendo una camera per gli esterni ha una certificazione che la rende resistente a tutti gli agenti atmosferici, come: pioggia, grandine e neve.

Concludiamo dicendo che questa videocamera è dotata anche di altoparlanti e microfono per poter interagire direttamente tramite l’app proprietaria di casa Arlo, con chi si trova all’esterno davanti ad essa. Se necessitate di salvare anche i video in Cloud c’è un abbonamento ad Arlo che potete sottoscrivere.

Quindi, se state cercando una videocamera di sorveglianza per esterni a batteria di alta qualità non abbiate dubbi, Arlo Essential Spotlight è la scelta giusta da fare. Correte subito ad acquistarla su Amazon con questo prezzo in offerta di soli 135,70 €, non ve ne pentirete.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.