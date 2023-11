ESCLUSIVA AMAZON: Armored Core VI per PS5 a soli 49 euro!

Armored Core VI: Fires of Rubicon Launch Edition i giocatori potranno assemblare il proprio mech scegliendo da un’ampia gamma di componenti e armamenti, per muoversi liberamente in ambientazioni destinate a ridefinire il concetto di mobilità tridimensionale. La versione per PS5 oggi la paghi solo 49,90 euro grazie allo sconto del 23%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Caratteristiche di Armored Core VI: Fires of Rubicon Launch Edition per PS5

Armored Core VI: Fires of Rubicon Launch Edition per PS5 unisce la comprovata esperienza in giochi di mech e l’azione coinvolgente marchio di fabbrica dei titoli FromSoftware per dare vita a un’esperienza frenetica ricca di pura tensione. Questa la trama: Un misterioso elemento sconosciuto venne scoperto su un pianeta remoto, Rubicon 3. Questa sostanza, costituendo una vera e propria fonte d’energia, avrebbe fatto evolvere notevolmente le capacità tecnologiche e comunicative dell’umanità. Invece finì per causare una catastrofe, che avvolse l’intero pianeta e le stelle vicine in un inferno di fuoco e tempeste, dando origine a un Sistema Stellare Bruciante.

Circa cinquant’anni dopo, quella stessa sostanza fa nuovamente la sua comparsa su Rubicon 3, un pianeta ormai contaminato e isolato in seguito alla catastrofe. Le corporazioni extra-planetarie e i gruppi della resistenza hanno quindi iniziato a lottare per il controllo della sostanza. Il giocatore dovrà infiltrarsi su Rubicon come mercenario indipendente e finirà per trovarsi nel bel mezzo di una guerra per il controllo della sostanza, insieme alle corporazioni e alle altre fazioni.

