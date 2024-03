ARREDA casa con il Centrotavola di Fiori secchi finti LEGO in offerta SPECIALE

Se sei appassionato di Lego, abbiamo per te un modellino pazzesco che è ottimo come elemento di arredamento per ogni tipologia di casa! È il Centrotavola di Fiori Secchi Finti LEGO Icons, oggi disponibile a soli 46 euro con uno sconto del 6%.

La spedizione è gratuita, con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa. Non farti scappare una promozione così allettante!

Centrotavola di Fiori Secchi Finti LEGO Icons: elemento di design unico

Il Centrotavola di Fiori Secchi Finti LEGO Icons propone una vivace composizione floreale ispirata ai colori dell’autunno, da utilizzare come centrotavola o appeso alla parete come decorazione di casa.

Questo modellino è ricco di dettagli reali: una composizione di fiori finti con una gerbera e una rosa, perfette per creare un’esposizione unica di fantastici piante artificiali dai colori caldi e vivaci.

Il set offre un’esperienza di costruzione rilassante: un hobby creativo di arte floreale diviso in 2 parti, per permettere a più persone di realizzarlo contemporaneamente. Una volta completato, il set di fiori LEGO diventerà un magnifico centrotavola o una decorazione da appendere alla parete, l’ideale per creare un’esposizione floreale memorabile.

Nello specifico, si ispira alle piante e ai fiori del mondo reale, e include elementi in plastica di origine vegetale, prodotta da canna da zucchero di origine sostenibile.

Oltre ad essere ideale per gli appassionati di LEGO, rappresenta un’idea di regalo ottima in vista delle festività pasquali.

