Le tariffe sono agevolate, perché una parte importante dei costi viene coperta dall’Istituto. Attenzione però: le domande sono già chiuse. Chi non ha fatto richiesta nei tempi indicati dal bando resta fuori da questa edizione.

Le graduatorie INPS per i soggiorni invernali sono online dal 15 ottobre 2026 sul sito dell’Istituto, nella sezione dedicata alle prestazioni welfare. Il bando era uscito a settembre e lasciava poco margine: le domande andavano inviate tramite il Portale Prestazioni Welfare INPS dal 7 al 23 settembre 2026. In caso di problemi tecnici, era possibile rivolgersi al Contact Center, ma sempre entro la scadenza fissata.

Dopo l’invio, i richiedenti potevano controllare l’esito della domanda entro il 30 settembre e chiedere un riesame se c’erano errori nei dati presi dall’INPS, per esempio su ISEE, requisiti o condizioni di disabilità. Il termine per cambiare l’ordine delle strutture scelte era invece il 21 ottobre 2026. Ora, quindi, non si può più presentare domanda. Restano consultabili la graduatoria, le assegnazioni e gli eventuali scorrimenti.

Chi può partire: iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale e familiari ammessi

Il beneficio è destinato agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale, il fondo INPS riservato ad alcune categorie del mondo della scuola. L’iscrizione è automatica per gli insegnanti a tempo indeterminato delle scuole statali dell’infanzia e primarie, in servizio o in pensione, e per alcune categorie di dirigenti scolastici e personale amministrativo. Possono iscriversi su richiesta anche docenti a tempo determinato, insegnanti di religione cattolica, insegnanti delle scuole primarie parificate e personale delle scuole dell’infanzia gestite da Comuni o enti morali.

Verifica di documenti e pratiche online per i soggiorni invernali INPS nelle Case del Maestro 2026-2027.

Il fondo viene alimentato con una trattenuta dello 0,8% sullo stipendio lordo degli iscritti in servizio. Ma essere iscritti non basta: bisogna rientrare nelle categorie previste dal bando. Possono partire anche il coniuge, il partner unito civilmente, il convivente e i parenti fino al secondo grado, a patto che risultino nello stato di famiglia e nella certificazione ISEE del titolare. Per i figli c’è una deroga: possono partecipare anche se vivono con l’altro genitore, purché siano inseriti nell’ISEE dell’iscritto.

La possibilità riguarda anche i familiari degli iscritti deceduti, con regole precise. Il coniuge superstite, il partner unito civilmente o il convivente possono fare domanda se non hanno contratto un nuovo matrimonio, una nuova unione civile o una nuova convivenza. In questi casi, di norma, il soggiorno è individuale. Sono ammessi anche gli orfani minorenni, accompagnati dal genitore superstite o dal tutore. Per le persone con disabilità che hanno bisogno di un sostegno elevato, o in caso di specifiche condizioni di invalidità, cecità assoluta o sordità, il bando prevede anche la presenza di un assistente accompagnatore.

Destinazioni, posti disponibili e quote ISEE per il soggiorno

I soggiorni invernali INPS durano dieci giorni e nove notti, dal 27 dicembre 2026 al 5 gennaio 2027, nel periodo delle festività natalizie. Le strutture disponibili sono cinque, per un totale di 543 posti letto: Fiuggi, in provincia di Frosinone, con 146 posti; Silvi Marina, sulla costa abruzzese, con 132; Lorica di Pedace, in provincia di Cosenza, con 98; Roma, in piazza dei Giuochi Delfici, con 94; e San Cristoforo al Lago, in Trentino, con 73 posti.

Nel soggiorno sono compresi pernottamento, colazione, pranzo e cena. Restano invece a carico degli ospiti il viaggio di andata e ritorno, le eventuali consumazioni al bar e le tasse di soggiorno richieste dai Comuni. Le quote cambiano in base all’ISEE: si parte da 48 euro per chi ha un indicatore fino a 8 mila euro, poi 60 euro fino a 12 mila, 73 fino a 16 mila, 85 fino a 20 mila e 96 fino a 24 mila euro. Si sale poi a 109 euro fino a 28 mila, 121 fino a 32 mila, 134 fino a 36 mila, 146 fino a 44 mila, 162 fino a 56 mila, 182 fino a 72 mila, 203 fino a 92 mila e 223 euro fino a 300 mila euro.

La quota più alta è di 243 euro per chi supera i 300 mila euro di ISEE o non ha una Dichiarazione Sostitutiva Unica valida acquisita dall’INPS al momento della domanda. Gli importi si applicano al beneficiario e agli eventuali partecipanti maggiorenni. I familiari minorenni ammessi, invece, non pagano la quota di partecipazione: un aspetto rilevante, soprattutto per le famiglie con figli.

Assegnazione dei posti, pagamento e differenze con il vecchio Bonus Vacanze

L’assegnazione dei posti nelle Case del Maestro segue i criteri fissati dal bando INPS. L’Istituto tiene conto delle condizioni di disabilità, dell’eventuale partecipazione a soggiorni simili negli anni precedenti e, dentro le diverse fasce di priorità, dà precedenza a chi ha l’ISEE più basso. Chi non aveva presentato una DSU valida finisce in fondo alla graduatoria, paga la quota massima e, se viene ammesso, può partecipare senza altri familiari.

Gli ammessi devono pagare la quota entro la scadenza comunicata dall’INPS. Se il pagamento non arriva, si perde il posto, che può passare a un altro richiedente in lista d’attesa. Le informazioni aggiornate su graduatorie, assegnazioni e scorrimenti si trovano sul sito ufficiale dell’Istituto, nella sezione dedicata alle prestazioni welfare.

Questi soggiorni, è bene chiarirlo, non sono il vecchio Bonus Vacanze introdotto nel 2020 durante la pandemia di Covid-19. Quella misura prevedeva un contributo fino a 500 euro per famiglie con ISEE fino a 40 mila euro, da usare in alberghi, agriturismi e altre strutture ricettive: in parte come sconto immediato, in parte come detrazione fiscale. Le richieste si sono chiuse il 31 dicembre 2020 e l’uso ordinario è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021. Nel 2026 non c’è un bonus nazionale equivalente: restano misure mirate, come i soggiorni INPS, legate a requisiti precisi e a graduatorie pubbliche.