Arriva iRobot Roomba Combo j7+, il robot 2-in-1 più avanzato al mondo

iRobot Corp. presenta oggi Roomba Combo j7+, il robot aspirapolvere e lavapavimenti più avanzato al mondo, con sistema operativo intelligente iRobot OS versione 5.0. Progettato per famiglie indaffarate e per case con pavimenti, moquette e tappeti e, soprattutto, per coloro che desiderano un robot aspirapolvere capace anche di lavare, Roomba Combo j7+ si distingue dagli altri robot 2-in-1 perché capace di aspirare la polvere e lavare in una sola passata, funzione che permette di risparmiare tempo e di mantenere allo stesso tempo i pavimenti perfettamente puliti.

iRobot Roomba Combo j7+, la robotica di consumo fa un passo in avanti

Grazie a un panno per lavaggio totalmente retraibile che si solleva verso la parte superiore del robot quando entra in contatto con tappeti, Roomba Combo j7+ è il primo 2-in-1 a offrire una caratteristica di questo genere – evitando di bagnarli. Il sistema iRobot OS 5.0, inoltre, introduce nuove funzionalità ed esperienze digitali in grado di migliorare il livello di intelligenza e di personalizzazione di tutta la gamma di prodotti iRobot dotati di connettività, offrendo aggiornamenti mirati per coloro che hanno animali domestici, per famiglie con bambini e per chi desidera un maggiore controllo sulle operazioni di pulizia.

A differenza di altri robot 2-in-1, Roomba Combo j7+ prima aspira la polvere dai tappeti e poi aspira e lava i pavimenti in un’unica passata, e risparmia tempo pulendo la zona una sola volta.

Grazie ai suoi sensori avanzati, il robot è infatti in grado di individuare superfici diverse. In prossimità di tappeti, i braccetti totalmente retraibili del Roomba Combo j7+ sollevano il panno in microfibra verso la parte superiore del robot, come il tettuccio di una decappottabile, evitando di bagnare il tappeto. E poi c’è la tecnologia di navigazione PrecisionVision, per via della quale gli utenti non dovranno preoccuparsi di mettere in ordine la casa prima di una sessione di pulizia.

Roomba Combo j7+, infatti, riconosce più di 80 oggetti comuni, abilità che consente al robot di pulire aree specifiche a comando, ad esempio intorno alla lettiera del gatto, intorno al water, intorno alla lavastoviglie e via dicendo. Il robot è anche in grado di individuare ed evitare ostacoli sul pavimento, come cavi, abiti, scarpe, calzini, etc. Roomba Combo j7+ è in grado di comprendere circa 600 comandi vocali, più di qualsiasi altro robot 2-in-1. Gli utenti possono inoltre personalizzare le sessioni di pulizia di Roomba Combo j7+ attraverso l’app iRobot Home. Ad ogni modo, per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell’azienda.

Prezzo e disponibilità:

Roomba Combo j7+ (con Clean Base con sistema di svuotamento automatico) sarà disponibile in Italia a partire dal 4 ottobre, al prezzo di € 999,00. La versione senza Clean Base con sistema di svuotamento automatico sarà proposta a € 799,00. Sempre dal 4 ottobre, inizieranno ad essere disponibili anche gli aggiornamenti iRobot OS 5.0. Piuttosto, se nelò frattempo state pensando anche voi di munirvi di un bel robot aspirapolvere, perché non date un’occhiata a questo iRobot Roomba 692? Su Amazon va letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.