Arriva la lavatrice che puoi posizionare su una mensola: sembra un forno a microonde

Il punto forte è l’installazione più libera del solito, grazie alla pompa di drenaggio superiore, insieme al controllo da smartphone tramite app.

La nuova Roborock Z1 MiniPure non nasce per stare per forza in lavanderia. Può trovare posto in bagno, in cucina o in un angolo di servizio, dove una lavatrice tradizionale sarebbe troppo ingombrante. Le misure chiariscono subito l’idea: 40 centimetri di larghezza, 50 centimetri di altezza e 43,6 centimetri di profondità, sportello compreso. Più vicina, per dimensioni, a un microonde che a una lavatrice classica.

Il peso è di 23,5 chili, abbastanza contenuto da rendere più semplice spostamento e montaggio, senza rinunciare alla stabilità durante l’uso. La finitura è bianca, essenziale, con pannello touch integrato sul vetro dello sportello e nessuna manopola in vista. La novità più pratica resta però la pompa di drenaggio superiore: non elimina i collegamenti, ma riduce il vincolo del classico scarico a pavimento e permette di scegliere con più libertà dove sistemare la macchina.

Dimensioni da microonde e scarico più flessibile: una lavatrice per piccoli spazi

All’interno della Z1 MiniPure c’è un tamburo da 14 litri, con diametro superiore ai 30 centimetri e una capacità massima di 2 kg di bucato. Non è una lavatrice pensata per sostituire quella principale di casa. Il suo ruolo è un altro: fare da seconda macchina per biancheria intima, seta, vestiti dei bambini o piccoli lavaggi separati, quelli che spesso si rimandano perché non vale la pena avviare un ciclo completo. Roborock insiste anche sul movimento del cestello.

Una minilavatrice da appoggio compatta in un angolo cucina, ideale per lavaggi delicati e spazi ridotti.

La minilavatrice monta un motore Direct Drive da 80 W, quindi a trasmissione diretta e senza cinghie, scelta che secondo l’azienda aiuta a contenere vibrazioni e rumore. Il livello sonoro dichiarato resta sotto i 32 decibel. Un dato basso, almeno sulla carta, utile se l’elettrodomestico viene sistemato in zone vissute della casa. Poi conteranno pavimento, carico e montaggio, come sempre. Ma la direzione è chiara: un apparecchio compatto, discreto, da usare spesso.

Lavaggio a 95 °C, UV e autodosaggio: igiene e capi delicati al centro

La parte più forte della proposta riguarda l’igiene del bucato. La Roborock Z1 MiniPure unisce un ciclo ad acqua calda a 95 °C a un sistema con luce ultravioletta UV. Secondo l’azienda, questa combinazione permette di eliminare il 100% degli acari e oltre il 99% di batteri e allergeni comuni.

Sono numeri comunicati dal marchio e vanno letti, quindi, dentro le condizioni di prova indicate dal produttore. Accanto al lavaggio ad alta temperatura c’è un risciacquo attivo con ugelli bidirezionali, studiato per togliere meglio i residui durante il ciclo. Non manca un programma di autopulizia termica, pensato per limitare sporco e cattivi odori nel cestello: un dettaglio importante, soprattutto su una macchina destinata a lavaggi frequenti e capi di piccole dimensioni.

La dotazione comprende anche un serbatoio da 260 ml per il detersivo, con dosaggio automatico in base al carico. In sostanza, è la lavatrice a calcolare quanto prodotto usare. Meno sprechi, meno errori. Una funzione già vista su modelli di fascia più alta, qui portata in formato ridotto. Ed è proprio questa la scommessa: mettere funzioni da prodotto premium dentro una lavatrice compatta per capi sensibili.

Controllo via app, 29 programmi e prezzo di lancio in Cina

La parte smart passa dall’app mobile Roborock, che consente di gestire da remoto fino a 29 programmi di lavaggio. Tra i cicli indicati ci sono quelli rapidi per la lingerie e quelli più delicati per seta e tessuti leggeri. Dall’app si può anche mettere in pausa il lavaggio per aggiungere un capo dimenticato a ciclo già partito: una funzione semplice, ma utile nella vita di tutti i giorni.

La Z1 MiniPure debutta per ora sulla piattaforma cinese JD.com, con un prezzo di lancio di 2.705 yuan, pari a circa 350 euro al cambio attuale. Al momento non ci sono dettagli ufficiali su un eventuale arrivo in Europa o in Italia. Roborock, nota soprattutto per robot aspirapolvere e lavapavimenti, continua così ad allargare il catalogo degli elettrodomestici connessi. Questa volta con un prodotto di nicchia, certo, ma legato a un bisogno molto concreto: lavare pochi capi, spesso delicati, senza occupare lo spazio di una lavatrice tradizionale.