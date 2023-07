Aruba Fibra: FTTH a casa tua a partire da 19,89 euro mensili

Se sei alla ricerca di una connessione Internet veloce e affidabile per la tua casa o la tua azienda, Aruba ha appena lanciato una promozione imperdibile sui suoi piani fibra ottica FTTH, pensati sia per privati che per aziende, a partire da soli 19,89 euro al mese. Se invece hai un’attività, con Aruba puoi sfruttare il bonus Internet erogato dal MISE per avere accesso a mesi di abbonamento a costo zero.

Le offerte Aruba Fibra per i privati

Per i privati, Aruba ha pensato a due offerte. La prima soluzione è Fibra Aruba All-in, in promozione a soli 19,89 euro al mese per i primi sei mesi. Questo piano include un router Wi-Fi a noleggio, chiamate nazionali illimitate, indirizzo IPv6 statico e assistenza chat h24. Inoltre, potrai mettere in pausa la tua connessione con il servizio Stop&Go, ideale se ti assenti per lunghi periodi di tempo. Dopo il periodo promozionale, il prezzo mensile sarà di soli 29,90 euro.

Se preferisci una soluzione senza router e chiamate nazionali illimitate, c’è anche l’opzione Fibra Aruba a soli 22,47 euro al mese per i primi ventiquattro mesi. Puoi aggiungere router e chiamate illimitate con un piccolo incremento mensile. In entrambi i casi, non ci saranno costi di attivazione o migrazione, rendendo l’offerta ancora più vantaggiosa.

Promozioni Aruba Fibra per le aziende

Se invece possiedi un’azienda, Aruba ha pensato anche a te: con Aruba Fibra per le aziende, potrai risparmiare fino a 2.500 euro grazie al bonus Internet erogato dal MISE. Le due offerte disponibili sono Fibra Aruba PRO XL e Fibra Aruba PRO. Entrambe le offerte sono a costo zero (IVA esclusa) per i primi trentasei mesi nel caso di PRO XL e i primi diciotto mesi nel caso di PRO.

Fibra Aruba PRO XL offre velocità fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload, un router Wi-Fi 6, indirizzo IPv4 statico e chiamate nazionali illimitate. Non ci sono costi di attivazione o migrazione, e potrai beneficiare di 400 minuti al mese di chiamate per la zona ITZ 1, assistenza dedicata e chat h24, oltre a sconti fino all’80% sui prodotti Aruba. Dopo il periodo promozionale, il prezzo mensile sarà di 55,50 euro.

Per coloro che desiderano una soluzione più economica, Fibra Aruba PRO offre un router Wi-Fi, chiamate nazionali illimitate e indirizzo IPv4 statico. Anche qui, non ci saranno costi di attivazione o migrazione. È possibile aumentare la velocità di download e upload con un costo aggiuntivo.

Attivare la fibra di Aruba è semplice e veloce. Collegati a questo link, scegli l’offerta che meglio si adatta alle tue esigenze, seleziona il metodo di pagamento preferito e completa l’acquisto in pochi minuti. Aruba è connessione Internet ad alta velocità a prezzi convenienti: la promozione è a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.