Aruba Fibra in super offerta a 17,69€ al mese per 6 mesi (attivazione gratuita)

Aruba Fibra è il servizio di Aruba per la connessione in fibra ottica, con una velocità in download fino a 10 Gbps. Grazie all’ultima promo, gli utenti hanno la possibilità di attivare Aruba Fibra a soli 17,69 euro al mese per i primi 6 mesi, anziché 26,47 euro, con zero costi di attivazione. La promozione è valida fino al prossimo 22 aprile.

Aruba Fibra in offerta a soli 17,69€ al mese per 6 mesi

Velocità in download fino a 10 Gbps e in upload fino a 2,5 Gbps, indirizzo IPv6 stati, possibilità di mettere il contratto in pausa: questi i principali punti di forza dell’offerta base di Aruba Fibra.

Il download alla massima velocità (10 Gbps) è un servizio aggiuntivo in offerta a un costo extra di 12 euro al mese anziché 24 euro fino al 29 aprile. Gli altri servizi aggiuntivi che puoi richiedere sono i seguenti:

router Wi-Fi a noleggio: 2,20 euro al mese

chiamate nazionali illimitate: 4,00 euro al mese

indirizzo IPv4 statico: 4,00 euro al mese

download fino a 2,5 Gbps: 7,00 euro al mese

Upload fino a 1 Gbps: 2,00 euro al mese

La durata del contratto è di 12 mesi. Se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, puoi sempre richiedere il rimborso entro i primi 30 giorni dall’attivazione.

L’attivazione avviene direttamente online: seleziona il pulsante Verifica Copertura per verificare che la zona in cui abiti sia idonea all’offerta, dopodiché procedi con la sottoscrizione del contratto.

Attiva Aruba Fibra prima del 22 aprile di quest’anno per beneficiare di un maxi sconto di 9 euro sul prezzo di listino della fibra ottica di Aruba.

