Asciugatrice Samsung: prezzo INCREDIBILE su Amazon!

Le asciugatrici sono prodotti sottovalutati da molti, ma che permettono di risparmiare un sacco di tempo. Ecco quindi l’offerta del giorno: l’asciugatrice Samsung DV90TA040AH/ET con pompa di calore costa solo 624,97€ su Amazon grazie al ribasso del 17%. Ottima promo visto la grande qualità del prodotto.

L’asciugatrice Samsung della quale non potrai più fare a meno

Quando si parla di asciugatrici, Samsung è una di quelle aziende che propone ottimi prodotti per l’uso di tutti i giorni. Questo è senza dubbio il caso del modello di oggi, il Samsung DV90TA040AH/ET. Si tratta di un’asciugatrice a pompa di calore, smart e dalle ottime caratteristiche tecniche.

Essendo smart, anche questo prodotto, è dotato di intelligenza artificiale che apprende dalle vostre abitudini e, tramite app, vi propone sempre il programma giusto nel momento giusto. Proprio l’applicazione, permette di essere sempre informati sui cicli di asciugatura: in questo modo saprete sempre se e quando scaricarla.

I filtri del prodotto permettono di immagazzinare tutto lo sporco e i pelucchi che si formano in seguito alla fase di asciugatura: vanno sempre tenuti puliti per risultati di asciugatura ottimali. Grazie al ciclo Quick Dry, se vi siete dimenticati di asciugare qualcosa, in soli 35 minuti il vostro capo sarà pronto per essere indossato.

Samsung promette inoltre di evitare le pieghe di troppo: molte asciugatrici concorrenti restituiscono capi pieni di pieghe e molto difficili da stirare. Questo modello invece punta tutto sulla qualità: dite addio a problemi di questo tipo.

Ora non vi resta che acquistarla! L’asciugatrice Samsung DV90TA040AH/ET oggi costa solo 624,97€ su Amazon grazie al forte ribasso del 17%. Correte ad acquistarla subito per approfittare della promo di oggi!

