Potente e veloce: con questo asciugacapelli al MINIMO STORICO avrai capelli asciutti in un attimo!

L’asciugacapelli Faszin è un accessorio davvero straordinario per la velocità con la quale asciuga i capelli, ma senza maltrattarli. Parliamo di un Phon con una potenza da 2400w, Ionico, con Diffusore ed esclusiva Tecnologia Triple-L plus. Oggi la paghi solo 39,99 euro, grazie al doppio sconto 58% + coupon 20% (applicabile con una semplice spunta). Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Asciugacapelli Faszin Professional: le caratteristiche

Questo asciugacapelli Faszin Professional è dotato di tecnologia agli ioni di qualità. Produce un’alta concentrazione di 40-75 milioni/cm³ di ioni caricati negativamente. In questo modo non solo puoi asciugare rapidamente i capelli, ma rimarranno anche lisci, lucenti, meno crespi e meno arruffati. Dotato di un potente motore AC e di un design WIND-PRO. A differenza del tradizionale asciugacapelli, dispone di un forte flusso d’aria (fino a 27 m/s in uscita dell’aria), che consente di asciugare i capelli altrettanto rapidamente senza bruciare o danneggiare i capelli.

Utilizza una mica che offre un maggiore isolamento termico rispetto ai tradizionali materiali ceramici. Uno strato esterno termico e uno strato di materiale ignifugo assicurano che il dispositivo possa essere toccato in modo sicuro. Questo design riduce anche le emissioni di radiazioni e lo rende così amichevole per donne incinte e bambini. Grazie alla tecnologia di regolazione della temperatura NTC e al design a forma di U, l’asciugacapelli si concentra su una distribuzione uniforme del calore e sulla regolazione automatica della temperatura del flusso d’aria. che mantiene i capelli asciutti ma non perdono umidità, poiché l’asciugacapelli è progettato per rimuovere l’acqua solo dalla superficie. Molto utili i 3 inserti: un ugello concentratore, un ampio pettine dentato e una spazzola per barili. Infine, è dotato di 3 livelli di temperatura (freddo/medio/caldo) e 2 livelli di velocità del vento (bassa/alta). Funzione a freddo per fissare lo styling.

L’asciugacapelli Faszin oggi la paghi solo 39,99 euro, grazie al doppio sconto 58% + coupon 20% (applicabile con una semplice spunta). Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

