Asciugacapelli Remington: se la prendi ORA la paghi SOLO 36 euro!

Remington è un brand che da decenni propone sul mercato prodotti per la cura della persona ed elettrodomestici di piccole dimensioni davvero duraturi e a basso costo. L’asciugacapelli che suggeriamo oggi in offerta è di tipo Professionale, dotato di un potente motore AC a 2200 W, un potente flusso di aria che arriva fino a 130 Km/H e dotato di Ioni, fino a 3 Temperature regolabili e 2 Velocità, nonché 2 Concentratori + 1 Diffusore inclusi. Oggi paghi tutto questo a soli 36,99 euro grazie allo sconto del 18%!

Asciugacapelli Remington SuperCare Pro 2200 AC: tutte le caratteristiche

L’asciugacapelli SuperCare Pro 2200 AC è stato progettato per essere sia Superleggero che Compatto, dunque asciuga i capelli in modo confortevole e sicuro, non danneggiandoli nonostante la potenza. Monta un Motore AC di qualità professionale, il tutto a una temperatura sana utilizzando l’impostazione Supercare. Grazie al design leggero e compatto, puoi asciugare i capelli anche per lunghi periodi senza affaticare le braccia e le mani. Inoltre, permette di creare una piega professionale, grazie all’emissione di ioni migliorata.

Con il doppio degli ioni in più rispetto a quasi tutti i modelli presenti nel mercao, gli ioni sono distribuiti uniformemente su tutti i capelli dalla radice alla punta, creando sui capelli un effetto liscio e lucente, evitando l’effetto crespo. Nella confezione, troverai il Concentratore Slim (7mm) per pieghe morbide ed eleganti, mentre il Concentratore Fast Dry (11mm) è progettato per un’asciugatura più rapida. Il Diffusore ti consente di migliorare i tuoi ricci naturali e aggiungere volume ai tuoi capelli. Puoi personalizzare l’asciugatura allo stile che vuoi ottenere in base al tuo tipo di capelli grazie alle 3 impostazioni di calore e 2 velocità. E’ dotato di una griglia posteriore in ceramica che distribuisce uniformemente il calore su tutti i capelli.

Acquista dunque l’Asciugacapelli Remington SuperCare Pro 2200 AC con soli 36,99 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.