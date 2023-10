Asciugatrice da 8 Kg Electrolux a soli 459 euro: umidità non ti temo!

Con l’arrivo dell’autunno e del conseguente inverno, asciugare i panni diventa molto più complicato, tra giorni di pioggia o quelli molto umidi. Soprattutto nelle zone d’Italia meno generose in termini di giornate soleggiate. Certo, ci sono i punti dove poter portare i panni ad asciugare, ma oltre alla rottura di dover uscire di casa con cesto al seguito, si aggiunge un costo settimanale. E allora, perché non risolvere il tutto con questa asciugatrice da 8 Kg Electrolux? Su eBay la paghi 459,99 euro! Un costo che sarà ammortizzato velocemente per quanto lo userai!

Asciugatrice Electrolux EW7H385S da 8 Kg: le caratteristiche

Il modello in questione è l’asciugatrice da 8 kg Electrolux EW7H385S, con Classe di efficacia di asciugatura di tipo B. Per quanto concerne i Programmi di asciugatura parliamo dei seguenti: Cotone, Delicati/Seta, Igiene/antiallergia, Outdoor/sport, Sintetico, Programmato, Lana. Dunque davvero tanti, per molti generi di capi ed esigenze. Puoi impostare la partenza ritardata fino a 20 h. La Classe efficienza energetica è di tipo A+++, mentre il consumo energetico è pari a 1,49 kWh per volta, mentre annuo medio è di 177 kWh.

Per quanto concerne le dimensioni, parliamo delle seguenti: Profondità: 638 mm, Larghezza: 596 mm, Altezza: 850 mm. Il colore è invece il classico bianco, ideale per tutti i tipi di design. Asciuga i tuoi capi a temperature dimezzate rispetto ai modelli tradizionali, li protegge e mantiene come nuovi più a lungo. Grazie alla pompa di calore asciuga i tuoi capi a temperature dimezzate, risparmiando energia per capi come nuovi più a lungo. La Tecnologia SensiCare System regola in automatico grazie ad appositi sensori il ciclo in base al carico, garantendo un risparmio di tempo ed energia per un’asciugatura sostenibile. Grazie al nuovo sistema filtrante EcoFlow Grazie ad EcoFlow, avrai solo un filtro da mantenere pulito, per minimi consumi e massime prestazioni garantiti nel tempo.

Infine, i capi non finiranno per arrotolarsi e risparmierai tempo a risistemarli! Dunque, cosa aspetti? Prendi ora in offerta questa asciugatrice da 8 Kg Electrolux su eBay a soli 459,99 euro!

