Asciugatrice a pompa di calore da 8 kg Ai Control di Samsung a soli 469€ (Amazon)

La Samsung Asciugatrice Ai Control con Optimal Dry sensor DV80T5220TT/S3 è un’eccellente scelta per asciugare i tuoi vestiti in modo efficiente ed efficace. Con una capacità di 8 kg, è in grado di gestire grandi quantità di biancheria in un singolo ciclo. Falla tua approfittando dello sconto pazzesco di Amazon a metà prezzo, ovverosia a soli 469€. Anche a rate se vuoi, e con le spedizioni gratuite.

Asciugatrice Ai Control con Optimal Dry sensor di Samsung

La tecnologia Pompa di Calore garantisce un’asciugatura delicata e a bassa temperatura, proteggendo i tessuti e riducendo il consumo energetico. Grazie alla classe di efficienza energetica A+++, questa asciugatrice è estremamente efficiente dal punto di vista energetico, consentendoti di risparmiare sulla bolletta e contribuendo alla sostenibilità ambientale.

L’asciugatrice è dotata di un sensore Optimal Dry che rileva il livello di umidità all’interno del tamburo e regola automaticamente il tempo di asciugatura, garantendo risultati ottimali senza sprechi di energia. Questo ti permette di ottenere vestiti asciutti e pronti da indossare, evitando che siano esposti a temperature eccessive.

Con la connettività Wi-Fi integrata, puoi controllare e monitorare l’asciugatrice da remoto utilizzando l’applicazione Samsung SmartThings. Puoi avviare, mettere in pausa o programmare il ciclo di asciugatura direttamente dal tuo smartphone, offrendoti una maggiore comodità e flessibilità.

L’oblò reversibile consente di aprire la porta sia da sinistra che da destra, facilitando l’accesso al tamburo in base alle tue esigenze e all’installazione dell’asciugatrice nella tua lavanderia. Le dimensioni compatte dell’asciugatrice (60 cm di larghezza, 85 cm di altezza, 60 cm di profondità) la rendono adatta a spazi ridotti, senza compromettere la sua capacità di asciugatura. Falla tua approfittando dello sconto pazzesco di Amazon a metà prezzo, ovverosia col 52% di sconto a soli 469€. Anche a rate se vuoi, e con le spedizioni gratuite.

