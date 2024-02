Asciugatrice BESKOPE AI da 9kg in offerta a 30 rate a interessi zero sul Samsung Shop Online

L’asciugatrice BESKOPE AI, nella versione QuickDry 9 kg appartenente alla classe di efficienza energetica A+++, è in offerta a 999 euro sul Samsung Shopping Online. Grazie all’offerta speciale lanciata per festeggiare San Valentino, gli utenti che scaricano l’app del Samsung Shop su Google Play o App Store ottengono il 5% di sconto direttamente a carrello. In più, è possibile usufruire del pagamento in 30 rate a interessi zero, ma solo completando l’acquisto sul negozio online ufficiale del colosso di Seul.

Asciugatrice BESKOPE AI acquistabile in 30 rate a interessi zero con extra-sconto a carrello

Uno dei fiori all’occhiello dell’asciugatrice Samsung BESKOPE AI è la tecnologia AI Dry, costituita da un insieme di sensori smart che regolano il ciclo di asciugatura riducendo il consumo energetico fino al 10%. Efficienza energetica confermata anche dalla classe di appartenenza A+++, che consente di ottenere un considerevole risparmio in bolletta rispetto alle vecchie asciugatrici.

Un altro suo punto di forza è la funzione QuickDrive. Si tratta di una speciale tecnologia che va a regolare in automatico la velocità a seconda dei tessuti e della temperatura interna, con un conseguente risparmio energetico più che significativo rispetto alle asciugatrici tradizionali.

Da segnalare anche il programma Ecoasciugatura Rapida, che permette di asciugare 5 kg di carico composto da tessuti sintetici e misto cotone in appena 89 minuti. Inoltre, combinandolo con il programma Ecolavaggio Rapido, lavaggio e centrifuga terminano in soli 39 minuti.

