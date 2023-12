Non può piovere per sempre, grazie a questa Asciugatrice Electrolux da 9 Kg in OFFERTA

Asciugatrice a Pompa di Calore Electrolux A++ EW8HL92ST, 9 Kg con funzione DelicateCare System, oggi in offerta su eBay! La paghi solo € 715,17, grazie allo sconto del 18%! Il risparmio è incredibile, parliamo infatti di 153 in meno pagati!

Pompa di Calore Electrolux A++: le caratteristiche

La Pompa di Calore Electrolux A++ vanta la funzione GentleCare System la quale, asciugando i tuoi capi a temperature dimezzate rispetto ai modelli tradizionali, li protegge nello stesso tempo mantenendoli come nuovi più a lungo. La capacità di carico è fino a 9 Kg, quindi ideale anche per famiglie composte da 4-5 persone. Queste invece le dimensioni: 850 x 596 x 638 mm.

La consegna è gratuita e otterrai 2 anni di garanzia. Grazie ala funzione EcoFlow, avrai solo un filtro da mantenere pulito, per minimi consumi e massime prestazioni garantiti nel tempo. Regola in automatico grazie ad appositi sensori il ciclo in base al carico, garantendo un risparmio di tempo ed energia per un’asciugatura sostenibile. Grazie alla pompa di calore asciuga i tuoi capi a temperature dimezzate, risparmiando energia per capi come nuovi più a lungo. Dunque, parliamo anche di un’asciugatrice Elecrolux intelligente.

