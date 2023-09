Asciugatrice Electrolux: Prezzo INCREDIBILE e triplo sconto

L’asciugatrice è un elettrodomestico prezioso quando il meteo è poco generoso e scatena tante giornate di pioggia consecutive o fa calare una fitta umidità sulle nostre città. Tanto che il nostro povero bucato non riesce ad asciugarsi, attendendo insperatamente una giornata di sole. In questo articolo presentiamo una formidabile occasione, praticamente un triplo sconto che fa crollare il prezzo dell’asciugatrice Electrolux a 390,55 euro! In luogo dei 499,99 euro di partenza. Come è possibile? Scopriamolo di seguito!

Semplice, basta seguirci nelle operazioni e le calcolo. Il prodotto, nuovo, costa 499,99 euro, ma viene offerto in condizioni eccellenti da ricondizionato a 439,99 euro! A questo prezzo già vantaggioso di 60 euro in meno, occorre aggiungere altri 2 sconti: un coupon di 44 euro (SETTEMBRE2023) che abbatte il prezzo a 395,55 euro, al quale aggiungerne un secondo di 5 euro che appare nella stringa in viola quando apri il banner sottostante (codice YITAO1HQ69KCVG7M), il quale porta il prezzo a 390,55 uro! Ricorda però che il primo coupon scade il 30 settembre, mentre il secondo il prossimo 13 settembre, quindi non hai tutto questo tempo. Inoltre, non ci sono molti prodotti disponibili, un motivo in più per affrettarti!

Asciugatrice Electrolux: caratteristiche tecniche

Precisamente, parliamo del modello PerfectCare 700 con tecnologia GentleCare System la quale, asciugando i tuoi capi a temperature dimezzate rispetto ai modelli tradizionali, li protegge nello stesso tempo mantenendoli come nuovi più a lungo. La capacità di carico è fino a 9 Kg, quindi ideale anche per famiglie composte da 4-5 persone. Queste invece le dimensioni: 850 x 596 x 638 mm.

La consegna è gratuita e otterrai 2 anni di garanzia. Grazie ala funzione EcoFlow, avrai solo un filtro da mantenere pulito, per minimi consumi e massime prestazioni garantiti nel tempo. Regola in automatico grazie ad appositi sensori il ciclo in base al carico, garantendo un risparmio di tempo ed energia per un’asciugatura sostenibile. Grazie alla pompa di calore asciuga i tuoi capi a temperature dimezzate, risparmiando energia per capi come nuovi più a lungo. Dunque, parliamo anche di un’asciugatrice Elecrolux intelligente.

Dunque, un’occasione unica da cogliere al volo: attivando i due coupon come prima descritto e partendo dal fatto che sia ricondizionato, pagherai questa asciugatrice Electrolux solo 390,55 euro!

