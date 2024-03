Asciugatrice Indesit Classe A+++ in super offerta a 479,90€ da Unieuro

Tra le offerte Solo Online di Unieuro segnaliamo l’asciugatrice Indesit Push&Go in offerta a 479,90 euro, a fronte di un prezzo consigliato di 849,90 euro. Inoltre, è possibile dilazionare il pagamento in tre rate a interessi zero da 159,96 euro con Klarna o PayPal.

Tra i principali punti di forza dell’asciugatrice Push&Go del marchio Indesit si annoverano la classe di efficienza energetica A+++, l’avanzato sistema di asciugatura con la pompa di calore e il nuovo trattamento antipiega svolto in automatico a fine ciclo.

Asciugatrice Indesit Push&Go in offerta a 479,90 euro sul sito di Unieuro

Il nome Push&Go dell’asciugatrice sta a indicare una delle funzionalità introdotte da Indesit in questo prodotto: è sufficiente un tocco del display e la macchina azionerà in automatico i parametri di asciugatura.

Un ulteriore punto di forza è l’accessorio ShoeRack, grazie al quale è possibile ottenere scarpe asciutte in pochi semplici passaggi. La funzione da selezionare è il ciclo Scarpe Sportive.

A conferma dell’affidabilità dell’asciugatrice Indesit, si segnala anche la presenza del motore Inverter, che assicura un’efficienza energetica elevata andando a ridurre le vibrazioni. In questo modo si ottiene anche una maggiore silenziosità durante l’asciugatura.

Queste le dimensioni del modello Push&Go di Indesit: 59,5 cm di larghezza, 64,9 cm di profondità, 84,9 cm di altezza, per un peso di 46,5 kg.

L’asciugatrice Push&Go di Indesit è in offerta a soli 479,90 euro sul sito ufficiale unieuro.it, con tanto di spedizione gratuita e possibilità di pagare in tre rate da 159,96 euro senza interessi con Klarna o PayPal. La promozione di Unieuro scadrà fra due giorni.

