Asciugatrice LG a carica frontale da 9 Kg: OGGI la paghi 636€ invece di 1.199€

L’asciugatrice LG che vi segnaliamo oggi in offerta su Amazon a soli 636€ è una soluzione intelligente e efficiente per l’asciugatura dei tuoi vestiti, offrendoti prestazioni elevate e funzionalità avanzate per garantire risultati ottimali. Con una capacità di carico di 9 kg e una classe di efficienza energetica A+++, questa asciugatrice è progettata per offrire un’asciugatura rapida ed efficace riducendo al minimo il consumo energetico. Falla tua sfruttando il 46% di sconto e con le spedizioni gratuite via Prime.

L’asciugatrice LG a carica frontale da 9 Kg è una bomba

Dotata di tecnologia di condensazione con pompa di calore, l’asciugatrice LG RH90V9AVHN assicura un’asciugatura delicata e uniforme dei tuoi capi, preservando la loro morbidezza e proteggendo i tessuti dai danni causati dal calore eccessivo. Grazie alla funzione Eco Hybrid, puoi scegliere tra un’asciugatura rapida o più efficiente dal punto di vista energetico, a seconda delle tue esigenze.

La connettività Wi-Fi integrata con SmartThinQ ti consente di controllare e gestire l’asciugatrice da remoto tramite smartphone o tablet, offrendoti flessibilità e comodità nel programmare cicli di asciugatura e monitorare lo stato del bucato ovunque tu sia.

L’asciugatrice ti offre anche la modalità Allergy Care elimina allergeni e batteri durante il processo di asciugatura, contribuendo a mantenere i tuoi capi freschi, puliti e sicuri da indossare.

Con le sue dimensioni compatte e il design elegante in bianco, l’asciugatrice LG RH90V9AVHN si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico, aggiungendo stile e funzionalità alla tua lavanderia. Se desideri quindi un’asciugatrice di alta qualità che soddisfi le esigenze di tutta la tua famiglia falla tua sfruttando il 46% di sconto spendendo solo 636€ e con le spedizioni gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.