Il maltempo ti fa dannare? Con questa asciugatrice Samsung in offerta avrai il sole in casa!

Purtroppo, chi è meteopatico sa bene che d’autunno e d’inverno il malumore è sempre dietro l’angolo, visto che le belle giornate che si vivono in primavera ed estate, sono meno frequenti. In alcune zone poi quasi un lontano ricordo. Il problema però riguarda anche la gestione del bucato, che diventa complicata visto che l’umidità e l’assenza di sole non consentono di asciugarlo. Un rimedio è l’asciugatrice Samsung DV80TA020TH/ET EcoDry a Pompa Di Calore, che oggi su Amazon paghi quasi la metà: 485,99 euro grazie allo sconto del 46%!

Asciugatrice Samsung DV80TA020TH/ET: le caratteristiche

Le dimensioni molto compatte sono un altro vantaggio da non sottovalutare: 60l x 85h x 60p cm. Potrai inserirla in cucina o in bagno senza il timore che ti rovini il design, anche perché è di un neutro colore bianco, che non stona con qualsiasi colore tu l’abbia. Il panel è invece in argento. La Capacità di carico è di 8 Kg, quindi può soddisfare anche famiglie di 4 persone. L’asciugatrice è dotata di 3 sensori che monitorano l’umidità e la temperatura all’interno del cestello. Regola il tempo di asciugatura, così il bucato sarà pronto con il minor dispendio ti tempo di energia possibile. Il che porterà benefici sulla bolletta della luce.

Unisce in un’unica soluzione due filtri, eliminando sprechi di tempo ed energia. Più semplice da pulire, garantisce prestazioni eccellenti. In più, due allarmi ti avvisano quando è il momento di pulire filtro e scambiatore di calore. Molto utile la funzione Rapido 35: con il programma rapido 35’ è possibile ottenere fino a 1 kg di bucato asciutto in soli 35 minuti, per avere i capi preferiti sempre pronti in poco tempo.

Dunque, basta sperare che tra le nubi o tra i banchi di nebbia spunti il sole per asciugare il bucato! L‘asciugatrice Samsung DV80TA020TH/ET EcoDry a Pompa Di Calore oggi su Amazon la paghi quasi la metà: 485,99 euro grazie allo sconto del 46%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.