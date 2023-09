Ascolta la musica ovunque con le cuffie OPPO Enco Buds2

Quando ci ritroviamo in viaggio o siamo semplicemente fuori casa, sentiamo spesso e volentieri la necessità di ascoltare musica isolandoci dall’ambiente circostante, o effettuare chiamate di lavoro con le mani libere: in questo caso ritornano utilissime le cuffie wireless, che stanno prendendo sempre più piede all’interno del mercato attuale data la loro estrema comodità. Proprio sulla base di questa necessità Amazon ha ben pensato di proporti le cuffie OPPO Enco Buds2 in offerta all’incredibile prezzo di soli 19 euro, con uno strabiliante sconto del 60% rispetto al prezzo originale di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, OPPO.

OPPO Enco Buds2: le migliori cuffie in circolazione

Nonostante le piccole dimensioni (e il peso leggerissimo, pari a solo 4 grammi per auricolare) di queste cuffie wireless, esse sono caratterizzate da dei bassi estremamente potenti e coinvolgenti, garantiti soprattutto dal driver titanizzato da 10 millimetri.

L’autonomia è poi uno dei punti di forza alla base di queste cuffie OPPO: esse ti permettono infatti una durata di ascolto che può durare addirittura fino a 28 ore totali di riproduzione, così non dovrai preoccuparti continuamente di ricaricarle con un powerbank o altri accessori simili. Non è finita qui, poi: con solo 10 minuti di ricarica, infatti, hai la possibilità di godere di più di un’ora di riproduzione musicale, senza nemmeno avere la necessità di ricaricarle per ore e ore, al contrario di altri modelli concorrenti. Nel caso delle chiamate invece, potrai godere fino a 16 ore di conversazione totale prima che si scarichino.

Davvero apprezzata la certfificazione IPX4 di impermeabilità all’acqua: non avrai dunque pensieri o preoccupazioni nel caso in cui utilizzassi queste cuffie durante la pioggia o in prossimità della piscina, dal momento che possono bagnarsi senza problemi nel loro funzionamento.

In definitiva, a poco meno di 20 euro hai la possibilità di assicurarti un paio di cuffie wireless perfette per quando ti ritrovi in mobilità per lavoro o per qualsiasi altro motivo, riuscendo così a goderti tutti i tuoi brani preferiti in totale calma: ecco alcuni dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente di acquistare queste cuffie OPPO Enco Buds2 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe presto terminare da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.