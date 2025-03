Ascolta la tua musica al top con le Cuffie Bluetooth Sennheiser in sottocosto (-17%)

Ecco per te auricolari super comodi che permettono di ascoltare la tua musica preferita in maniera davvero coinvolgente! Si tratta delle Cuffie Bluetooth Sennheiser ACCENTUM Plus, al momento disponibili su Amazon a soli 149 euro con un super sconto del 17%.

La spedizione è gratuita e potrai anche rateizzare il pagamento in piccole rate con Cofidis al check-out. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Cuffie Bluetooth Sennheiser ACCENTUM Plus: massima comodità ed audio impeccabile

Le Cuffie Bluetooth Sennheiser ACCENTUM Plus innanzitutto sono progettate con la massima precisione, con un equalizzatore a 5 bande integrato e una serie di modalità audio personalizzabili così da offrire un’esperienza sonora sempre diversa in base alle tue esigenze.

La modalità di utilizzo è davvero semplicissima in quanto con un semplice tocco potrai navigare nella tua musica, riprodurre o mettere in pausa, scorrere per regolare il volume, usare lo swipe per cambiare brano o rispondere alle chiamate.

Allo stesso tempo, l’autonomia delle cuffie è davvero imbattibile tanto che ti offrono ben 50 ore di riproduzione musicale no-stop, mentre con una ricarica di soli 10 minuti potrai godere di ben 5 ore di audio stereo di qualità superiore.

Un’altra caratteristica importante di questi dispositivi è il loro design leggero ed ergonomico con padiglioni morbidi e imbottiti e un archetto regolabile per sessioni di ascolto prolungate sempre nella massima comodità e versatilità.

