Ascolta musica con la CASSA BLUETOOTH in offerta su Amazon

Quando andiamo in vacanza sentiamo spesso e volentieri la necessità di ascoltare musica, e l’altoparlante del nostro smartphone non è di certo potentissimo e in grado di trasmettere una buona fedeltà sonora. In questo caso ci vengono in aiuto le casse Bluetooth, che possono essere trasportate senza particolari problemi e garantiscono invece una resa sonora davvero eccellente e profonda. Proprio sulla base di questa necessità Amazon ti propone la cassa bluetooth portatile Bogasing in offerta su Amazon all’incredibile prezzo di soli 72 euro, con un ottimo sconto del 19% rispetto al prezzo originario di listino, a cui puoi aggiungere inoltre 10 euro di sconto aggiuntivi tramite il coupon Amazon.

La cassa Bluetooth definitiva

L’audio di questa cassa bluetooth portatile presenta una modalità stereo da ben 40W: questo ti garantirà senza dubbio dei bassi davvero profondi. Sono presenti ben tre modalità distinte di effetti sonori per l’equalizzatore, in base alla natura di ciò che stai effettivamente ascoltando.

Davvero eccellente l’autonomia di queste casse, grazie alla batteria da 6000 mAh, con la quale potrai riprodurre fino a 30 ore di musica ininterrottamente, e non dovrai nemmeno preoccuparti di portarti dietro un powerbank o altri accessori simili per ricaricarla. Puoi portarla praticamente ovunque, che sia una vacanza in campeggio, in ufficio, nel tuo cortile di casa, o nei viaggi all’aperto in generale.

La connettività è davvero semplice e intuitiva, alla portata di tutti: la cassa è infatti compatibile con lo standard Bluetooth 5.3, e puoi quindi collegarla ad uno smartphone o ad un tablet in men che non si dica. Nel caso invece in cui non utilizzi il Bluetooth, sono comunque presenti slot per schede TF o, in alternativa, per unità flash USB, all’interno delle quali potrai inserire i tuoi brani musicali da riprodurre. È perfino presente un microfono incorporato, con il quale avrai la possibilità di effettuare chiamate in vivavoce, indipendentemente dal telefono che utilizzi.

Insomma, a poco più di 70 euro hai la possibilità di assicurarti una cassa portatile che puoi portarti praticamente ovunque, in modo da godere perfettamente della tua musica preferita con i tuoi amici o con i tuoi famigliari: ecco il motivo per cui ti suggeriamo di acquistare la cassa Bluetooth portatile Bogasing in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

