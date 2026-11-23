Serve a organizzare viaggi, controllare percorsi e ritrovare luoghi salvati direttamente dall’app, anche in vista degli spostamenti di fine anno. La novità riguarda oltre 30 Paesi europei e spinge Maps un passo più in là: non solo navigatore, ma sempre più assistente AI per viaggi, percorsi e luoghi salvati.

Con l’ultimo aggiornamento, Ask Maps consente di chiedere a Google Maps informazioni anche articolate, usando frasi normali, senza fare una ricerca dopo l’altra. Secondo quanto spiegato da Mountain View, gli utenti potranno creare itinerari di viaggio, ricevere suggerimenti lungo il tragitto e consultare i propri elenchi di luoghi salvati per trovare più in fretta ristoranti, attrazioni o indirizzi già messi da parte.

Il rilascio sarà graduale. Google ha indicato tra i mercati coinvolti Spagna, Germania e Regno Unito, ma la disponibilità dovrebbe riguardare anche l’Italia, visto che la pagina di assistenza è già tradotta. Un indizio tecnico, certo, ma spesso significativo. Non tutti gli account, però, vedranno le nuove funzioni nello stesso momento.

Il cambio vero è nel modo di usare Maps: non più solo “hotel vicino a me” o “ristorante aperto”, ma richieste come “Organizzami tre giorni a Madrid con musei, pranzo in centro e una passeggiata serale”. A quel punto Ask Maps prova a costruire una risposta unica, incrociando dati di Maps, informazioni aggiornate e preferenze già presenti nell’ecosistema Google.

Itinerari giorno per giorno, con tappe numerate e cambi al volo

La funzione più evidente è la creazione di itinerari giorno per giorno. Prima di partire, l’utente può chiedere ad Ask Maps di preparare un programma per una città o una zona, con tappe divise per giornata e punti numerati sulla mappa. Il piano può poi essere consultato, condiviso o esportato su Google Documenti da computer, così da avere una traccia modificabile del viaggio.

In stazione, una viaggiatrice pianifica un itinerario sul telefono, tra mappa, tappe e indicazioni di percorso.

Non si tratta solo di un elenco di posti: il sistema può mettere in fila le tappe seguendo una logica di percorso, tenendo conto degli spostamenti e delle informazioni disponibili sui singoli luoghi. Per un weekend a Berlino, ad esempio, si potrà chiedere un museo al mattino, un pranzo nei dintorni e una zona dove camminare nel pomeriggio. Se poi il programma cambia, basta una nuova richiesta: “Aggiungi un punto panoramico” oppure “trova un posto per mangiare lungo la strada”.

Durante il viaggio, l’itinerario si recupera dalla cronologia delle chat o dal relativo badge. Entrano allora in gioco anche dati aggiornati come orari di apertura, traffico e indicazioni sul percorso. L’obiettivo è ridurre i passaggi tra app diverse, anche se la prova vera sarà nei luoghi più affollati, dove disponibilità e informazioni possono cambiare nel giro di pochi minuti.

Traffico, parcheggi, ricariche, meteo e pedaggi: le dritte durante il tragitto

Nelle indicazioni stradali, Ask Maps potrà dare suggerimenti utili prima e durante lo spostamento. Google Maps segnalerà, in base alla richiesta dell’utente, informazioni su traffico, possibili ritardi, meteo, pedaggi, parcheggi e punti per la ricarica dei veicoli elettrici. Non soltanto la strada più veloce, quindi, ma una visione più completa di quello che si può trovare lungo il percorso.

Per chi viaggia in auto, il vantaggio può essere concreto: una famiglia diretta in montagna potrà chiedere se ci sono colonnine disponibili, dove fermarsi per una pausa o se un tratto è rallentato. La risposta arriverà dentro la navigazione, senza uscire dall’app. Una differenza piccola solo in apparenza, soprattutto quando si è già in movimento.

Resta invece fuori dall’Europa, almeno per ora, una funzione annunciata negli Stati Uniti: la ricerca online di appuntamenti presso attività locali, come saloni di bellezza, officine, servizi per animali domestici o interventi in casa, con chiamate fatte per conto dell’utente. Google non ha indicato una data per l’arrivo di questa opzione nei Paesi europei. Qui pesano anche temi come privacy, consenso e gestione delle chiamate automatizzate.

Luoghi salvati e disponibilità immediata: la ricerca dentro Maps cambia passo

L’altra novità destinata a incidere sull’uso quotidiano di Google Maps riguarda i luoghi salvati negli elenchi. Chi conserva ristoranti, bar, hotel o attrazioni in liste personali potrà chiedere ad Ask Maps di recuperarli seguendo criteri precisi. L’esempio indicato da Google è: “Quali posti salvati nei miei elenchi hanno disponibilità per cinque persone nei prossimi 30 minuti?”.

Nelle intenzioni dell’azienda, la risposta terrà conto della disponibilità in tempo reale. È un passaggio importante, perché molti usano Maps come un archivio personale: posti consigliati dagli amici, locali visti online, indirizzi segnati durante un viaggio. Finora, però, ritrovare quello giusto richiedeva spesso diversi passaggi. Con Ask Maps, la ricerca diventa più naturale: non “mostrami tutti i ristoranti salvati”, ma “trova tra quelli salvati un posto aperto adesso, vicino a me, per cinque persone”. La qualità del servizio dipenderà dai dati disponibili e dal collegamento con le attività locali.

Orari aggiornati, tavoli liberi e servizi non sono sempre indicati allo stesso modo, soprattutto nei centri più piccoli. Google punta comunque a fare di Maps uno spazio più pratico, dove pianificare, scegliere e prenotare rientrano nello stesso percorso. Per gli utenti europei, l’arrivo di Ask Maps segna così un cambio netto: meno ricerche sparse, più risposte costruite intorno al viaggio reale.