ASPIRA e LAVA in una SOLA passata: Proscenic 850T crolla del 27% su Amazon

Nell’ultimo giorno delle Offerte di Primavera di Amazon hai a disposizione un’occasione imperdibile sul robot aspirapolvere 2-in-1 Proscenic 850T, un eccellente elettrodomestico smart amato da tantissimi utenti.

Sfruttando lo sconto immediato del 27%, infatti, il robot aspirapolvere può essere tuo al prezzo di appena 137€ con tanto di consegna rapida e gratuita con i servizi Prime.

Il robot aspirapolvere Proscenic 850T costa una sciocchezza su Amazon

Compatibile con tutti i sistemi di domotica attualmente presenti sul mercato – Amazon Alexa, Google Assistant e anche Siri -, l’elettrodomestico smart monta un potente motore da 3000Pa che aspira senza fatica la polvere, i capelli, le briciole e anche i peli dei tuoi animali domestici.

Inoltre, il robot aspirapolvere monta anche un pratico serbatoio dell’acqua per lavare i pavimenti in una sola passata, assicurandoti così una casa senza pulita e in ordine giorno dopo giorno. Nonostante il prezzo super conveniente e lo sconto a due cifre, il robot a marchio Proscenic integra anche numerosi sensori per la pulizia totale in tutta la casa evitando le cadute, ostacoli e eventuali collisioni con i mobili.

Ti basta prendere al volo questa offerta di Amazon per acquistare il robot aspirapolvere dei tuoi sogni a un prezzo ridicolo, addirittura con tanto di consegna rapida e gratuita con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.