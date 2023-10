Aspira, lava e pulisce casa tua DA SOLO: il Robot Vacuum S12 di Xiaomi è una BOMBA

Xiaomi Robot Vacuum S12 è un dispositivo eccezionale per la pulizia della casa, che combina funzionalità avanzate e tecnologia di navigazione intelligente. Il sistema di navigazione LDS (Laser Distance Sensor) permette al robot di mappare la tua casa con precisione. Questo significa che può muoversi in modo efficiente, evitando ostacoli e pulendo ogni angolo. Col 39% di sconto su Amazon, questo prezioso alleato per la casa oggi è un’occasione troppo ghiotta per lasciarselo sfuggire. Con le spese di spedizione gratuite via Prime e un prezzo di 219€, infatti, è un vero e proprio affare.

Xiaomi Robot Vacuum S12, aspira, lava, mappa e ti aiuta

Puoi personalizzare la mappa della tua casa tramite l’app Xiaomi, consentendo al robot di concentrarsi su aree specifiche o di evitare determinate zone. Con una potenza di aspirazione di 4.000Pa, questo robot può affrontare sporco, polvere e peli di animali domestici in modo efficace, lasciando i tuoi pavimenti puliti e impeccabili. La batteria ad alta capacità offre un’autonomia fino a 130 minuti con una singola carica, il che significa che può pulire una vasta area senza bisogno di ricaricarsi frequentemente.

Il robot Vacuum S12 offre quattro modalità di pulizia diverse, tra cui pulizia automatica, pulizia perimetrale, pulizia di una singola stanza e pulizia personalizzata. Puoi controllare il robot aspirapolvere sia tramite comandi vocali utilizzando Google Home o Alexa, sia tramite l’app Xiaomi sul tuo smartphone. Questo ti consente di avviare la pulizia quando sei fuori casa o semplicemente comodamente dal divano.

Il robot è dotato di sensori anti-caduta che gli consentono di rilevare scale e ostacoli, evitando cadute accidentali. Oltre all’aspirazione, questo dispositivo è anche in grado di lavare i pavimenti, garantendo una pulizia completa. Insomma, questo gioiellino è una scelta utilissima per chi desidera un modo efficiente e conveniente per mantenere la casa pulita.

Con la sua tecnologia avanzata e la capacità di adattarsi alle tue esigenze, rende la pulizia quotidiana un compito molto più semplice. Fallo tuo subito, adesso, su Amazon, con le spese di spedizione gratuite via Prime e un prezzo di 219€: è un vero e proprio affare.

