Aspira-lavapavimenti Lefant con Alexa e mappatura intelligente a 99€: offerta a TEMPO

Sei sei alla ricerca di un aiuto per le pulizie quotidiane, soprattutto per pulire bene anche quei punti difficili da raggiungere, oggi su Amazon trovi l’occasione che stavi aspettando: l’utilissimo robot lava-aspiratutto di Lefant, compatibile con Alexa e Google Assistant, costa solo 99€, anziché 209€, grazie allo sconto Black Friday del 52%. Le spedizioni sono gratuite coi servizi Prime.

Robot che aspiratutto: a 219€ col mega coupon è un AFFARE

Con questo simpatico quanto utilissimo aiutante, la pulizia domestica diventa più facile. Tutto quello che devi fare è premere un bottone per avviare le pulizie, al resto pensa lui. Il robot si sposta per la stanza e lava e aspira di tutto, dai peli alla polvere, fino alle briciole infilandosi anche sotto i letti e i mobili, dove si nasconde lo sporco. Il sensore a infrarossi anticollisione integrato 6D aggiornato aiuta infatti il robot spazzante a percepire la situazione circostante a 360 gradi.

E’ perfetto per ogni tipo di pavimento: legno duro, piastrelle, laminato o pietra per lui non fanno differenza. Supporta 4 modalità di pulizia, tramite le quali questo robot aspiratutto è in grado di riconoscere (ed evitare) anche gli ostacoli come mobili e muri. Inoltre è dotato di una batteria molto capace, e quando è quasi scarico tornerà automaticamente alla base di ricarica per ricaricarsi. Completano il quadro un serbatoio dell’acqua da 160 ml e di un secchio per la raccolta della polvere da 520 ml, e i tre livelli di potenza di aspirazione per accogliere diversi tipi di detriti.

L’app Lefant può essere utilizzata per monitorare il percorso di pulizia, programmare i piani di pulizia, regolare i livelli di aspirazione, modificare le modalità di pulizia e altro ancora. Se hai bisogno di un aiuto per le pulizie quotidiane, questo robot è la soluzione giusta. Lo trovi oggi su Amazon pagandolo solo 99€ con le spedizioni incluse nel prezzo con lo sconto enorme di 110€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.