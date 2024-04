Aspirabriciole Rowenta: solo per oggi OFFERTA a tempo troppo ALLETTANTE

Se i tuoi divani o i sedili dell’auto sono infestati da briciole, polvere e peli di cane, hai necessariamente bisogno di uno strumento che ti consenta di pulire in maniera semplice e veloce senza troppi sbattimenti. Fortunatamente per te, oggi su Amazon è disponibile l’aspirabriciole di Rowenta modello Extenso, disponibile ancora per poche ore sulla piattaforma di e-commerce con l’11% di sconto a soli 39,99€. L’offerta sta per scadere, ti conviene approfittarne subito!

Aspirabriciole Rowenta Extenso: acquistalo oggi con la super offerta su Amazon

Parliamo di un dispositivo davvero molto versatile e senza fili, capace di poter aspirare le briciole anche negli angoli più difficili. Inoltre, è anche estremamente maneggevole ed ergonomico, grazie al suo manico molto facile da utilizzare che rende l’impugnatura migliore e confortevole senza alcun tipo di sforzo. Assicura una perfetta separazione tra aria e polvere grazie al suo sistema ciclonico che ottimizza l’efficacia di aspirazione.

Grazie alla bocchetta piatta che possiamo posizionare davanti, possiamo accedere in maniera semplice e veloce anche alle zone più difficili da raggiungere. Ha una capienza totale da 375 ml, in modo da poter aspirare anche grosse quantità di polvere e dispone di un filtro permanente e comparto della polvere trasparente che ti permette di vedere la polvere accumulata in modo da poter pulire il tutto in maniera molto semplice. Puoi utilizzarlo per diverse ore con una carica di appena 15 minuti.

Acquista subito questo aspirabriciole di Rowenta modello Extenso oggi su Amazon: è disponibile ancora per pochissime ore sulla piattaforma di e-commerce e puoi approfittare subito dell’offerta a tempo disponibile: con uno sconto dell’11%, hai la possibilità di pagare il prodotto solamente 39,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.