Aspirabriciole senza fili per auto e casa con batteria ricaricabile a soli 26€ (COUPON IN PAGINA)

Le ultime festività di fine anno hanno lasciato il segno, nel vero senso della parola? Per rimettere in ordine casa e macchina non serve spendere una fortuna, è infatti più che sufficiente un potente aspirabriciole portatile con batteria ricaricabile. Come quello del marchio Baseus, oggi in vendita su Amazon ad appena 26,99 euro grazie a un doppio coupon da riscattare in automatico al check-out. Ecco il link all’offerta.

Aspirabriciole senza fili per auto e casa Baseus in offerta a 26,99€ su Amazon

Con l’aspirabriciole portatile Baseus sarai in grado di pulire le briciole rimaste in macchina al termine della settimana bianca trascorsa in montagna o del viaggio per l’ultimo dell’anno.

Ti aiuterà anche a rimettere a posto la cucina, favorendola pulizia degli angoli più difficili da raggiungere grazie alle sue dimensioni estremamente compatte.

Una chicca? Presenta una batteria da 2.000 mAh con autonomia fino a 25 minuti, tempo più che sufficiente per agire in caso di emergenza (soprattutto in macchina o in un punto particolare dell’abitazione). Ed in più è anche ricaricabile.

Ma cosa significa doppio coupon già applicato in fase di check-out. Molto semplicemente, che a differenza degli altri coupon presenti su Amazon, questi si attivano in automatico una volta aggiunto il prodotto al carrello, senza dover inserire il check all’interno del quadratino.

L’aspirabriciole Baseus senza fili, ideale per le pulizie in auto e in casa, è in offerta a 26,99€ sul sito amazon.it, con tanto di spese di spedizione gratuite per tutti gli utenti abbonati al servizio Amazon Prime. La disponibilità è immediata.

