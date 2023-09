ASPIRAPOLVERE senza fili, il prezzo è CROLLATO: basta polvere in casa!

L’aspirapolvere non è certo un elettrodomestico inventato di recente, ma è un fedele alleato della pulizia domestica da decenni. Solo che ha subito un profondo restyling, che gli ha conferito tante nuove funzioni, ma, soprattutto lo ha reso molto più semplice da usare. A partire dalla maggiore maneggevolezza, essendo più leggero e senza quell’anti-estetico sacco. L’aspirapolvere WiFi Diyuto è un esempio illuminante di ciò e potrai acquistarlo con uno sconto del 39% al quale potrai aggiungere un coupon di 10 euro. Una combo che ha portato il prezzo a soli 143,42 euro!

L’aspirapolvere Diyuto in promozione è infatti senza fili, quindi potrai spostarti agevolmente in casa senza essere limitato dalla lunghezza del cavo. L’autonomia della batteria arriva a un’ora (60 minuti), quindi avrai tutto il tempo per rassettare casa senza l’ansia che possa spegnersi. Molto leggero, non arriva neppure a 3 kg!

Diyuto Aspirapolvere Senza Fili: caratteristiche e prezzi

Approfondiamo meglio le caratteristiche tecniche dell’aspirapolvere Diyuto: si tratta di un elettrodomestico molto potente, con 33kPa di potenza di aspirazione. Una batteria da 2600mAh, che permette un’ora di autonomia ed è anche estraibile, anche grazie alla funzione ECO MODE. Dotata di montaggio ricaricabile a parete, una filtrazione a 6 stadi con 2-HEPA, funzione Ciclone Multi-Cone Technology, per un’aspirazione ancora migliore. Molto maneggevole, grazie alle dimensioni ridotte: 44 x 32 x 14 cm. Ma anche ultraleggero, pesando solo 2,82 Kg. Anche dal punto di vista della rumorosità non temerai di dare fastidio a chi è in casa, visto che parliamo di 70 decibel (su una scala che va da 0 a 120).

Chi ha pavimenti molto delicati, per esempio in legno, oppure tappeti a pelo corto, non deve temere che possano rovinarsi, giacché parliamo di uno strumento molto delicato. Il Sistema filtrante è altamente efficiente, che arriva fino al 99,97%. Oltre a tutti i vantaggi conferiti agli abbonati Prime, incluso nell’acquisto avrai anche una Garanzia di 2 anni e il supporto dell’azienda venditrice per ogni dubbio o domanda (nella descrizione troverai anche la mail per una comunicazione diretta).

Dunque, un vero portento, che pagherai a soli 143,42 euro approfittando della combinazione di uno sconto del 39% e del coupon di 10 euro. Tuttavia, bisogna affrettarsi perché la voce si è già sparsa e l’offerta non durerà ancora per molto!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.