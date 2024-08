Aspirapolvere Dyson: il TOP DI GAMMA nel settore oggi a 200 EURO IN MENO

Sei tornato dalle vacanze e ti tocca pulire al meglio tutta casa? Allora devi assolutamente provare l’Aspirapolvere Senza Filo Dyson Cyclone V10 Absolute, oggi disponibile su eBay a soli 399 euro con uno sconto bomba del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della mega offerta, gli articoli stanno andando a ruba!

Aspirapolvere Senza Filo Dyson Cyclone V10 Absolute: modalità di utilizzo e funzionalità

L’Aspirapolvere Senza Filo Dyson Cyclone V10 Absolute è la scopa elettrica per eccellenza, in grado di far brillare tutti i pavimenti di casa in un attimo.

Questo gioiellino garantisce una pulizia impeccabile grazie ad un motore potentissimo situato all’interno del rullo della spazzola che spinge le setole in nylon più in profondità anche tra le fibre dei tappeti, così da rimuovere qualsiasi tipologia di sporco.

Inoltre è dotato di diversi accessori intercambiabili per garantire risultati impeccabili in ogni angolo di casa. Nello specifico la Spazzola Motorbar aspira velocemente i peli degli animali e li districa automaticamente, ed è progettata per pavimenti duri e tappeti. La Spazzola Fluffy a rullo morbido, invece, dispone di morbide setole in nylon e i filamenti in fibra di carbonio catturano la polvere fine dai pavimenti. Per finire, la Mini turbospazzola è motorizzata e, quindi, permette di rimuovere i peli e lo sporco anche negli spazi ristretti.

Nella promozione è inclusa anche una stazione di ricarica dove poter inserire il dispositivo senza creare ingombro in casa.

