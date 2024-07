Aspirapolvere Dyson in DOPPIO SCONTO: offerta SCHOCK su eBay

La scopa elettrica per eccellenza in assoluto oggi può essere tua ad un prezzo davvero mai visto prima! Parliamo ovviamente dell’Aspirapolvere senza filo Dyson V8, al momento disponibile su eBay a soli 224 euro grazie ad uno sconto del 7% e all’ulteriore coupon del 10% da sfruttare applicando il codice MENO10ESTATE al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile di questo doppio sconto eccezionale, gli articoli stanno per terminare!

Aspirapolvere senza filo Dyson V8: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere senza filo Dyson V8 è l’elettrodomestico top di gamma nel suo settore, perfetto per rendere splendente qualsiasi tipologia di pavimento.

È dotato innanzitutto della Tecnologia Dyson anti-groviglio che permette di pulire tutta casa e, in più, la Spazzola Motorbar igienizza in profondità pavimenti e tappeti districando peli di animali domestici e capelli dal rullo così da evitare fastisiosi grovigli.

Un’altra caratteristica importante è la sua massima silenziosità: le vie aeree aerodinamiche e il flusso d’aria diretto in schiuma a cellule aperte attorno al motore riducono il rumore ed assorbono le vibrazioni, così da poter utilizzare il dispositivo senza il minimo disturbo.

Inoltre l’elettrodomestico vanta un Sistema di filtrazione all’avanguardia e completamente sigillato che cattura la polvere e sigilla il 99,99% delle particelle microscopiche, anche quelle più piccole dei peli degli animali domestici. In questo modo ti permetterà di respirare anche aria più sana e pulita in casa, creando un’atmosfera ideale soprattutto per i bambini e i soggetti allergici.

