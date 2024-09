Aspirapolvere Dyson in doppio sconto: oggi la paghi 240€ in meno

Non puoi farti scappare il doppio sconto straordinario che eBay ha lanciato sull’elettrodomestico più desiderato del momento! Parliamo dell’Aspirapolvere Senza Filo Dyson Cyclone V10 Absolute, oggi disponibile a soli 359 euro grazie ad un mega sconto del 33% ed un ulteriore coupon del 10% da applicare sfruttando il codice promo SETTEMBRE24 al momento dell’ordine.



Aspirapolvere Senza Filo Dyson Cyclone V10 Absolute: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere Senza Filo Dyson Cyclone V10 Absolute è un elettrodomestico top di gamma nel suo settore grazie ad una serie di specifiche tecniche eccezionali!

Questo gioiellino è progettato per pulire in profondità qualsiasi tipologia di superficie, eliminando anche lo sporco più ostinato. Ciò è possibile grazie al motore potentissimo situato all’interno del rullo della spazzola che spinge le setole in nylon più in profondità, garantendo la rimozione di qualsiasi tipologia di sporcizia.

Si caratterizza anche per la sua multifunzionalità in quanto è possibile intecambiare una serie di spazzole diverse in base alle tue esigenze. In particolare la Spazzola Motorbar è in grado di aspirare velocemente i peli degli animali e li districa automaticamente, e quindi è progettata per pavimenti duri e tappeti.

La Spazzola Fluffy a rullo morbido, invece, ha morbide setole in nylon e i filamenti in fibra di carbonio catturano la polvere fine dai pavimenti. Per finire, la Mini turbospazzola ha dimensione ridotte per rimuovere peli e sporco anche negli spazi più ristretti.

