Aspirapolvere Dyson MULTIACCESSORIATA a 120 EURO IN MENO su eBay

È un vero e proprio top di gamma nel settore degli aspirapolvere, ed oggi puoi portarlo a casa ad un prezzo stracciato! Si tratta dell’Aspirapolvere Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2, al momento disponibile su Amazon a soli 379 euro con uno sconto bomba del 24%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della promozione esclusiva, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Aspirapolvere Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2: tutte le funzionalità

L’Aspirapolvere Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 è un vero e proprio gioiellino che svolterà la tua routine delle pulizie domestiche.

In particolare, la tecnologia Dyson Cinetic separa la polvere in modo talmente efficiente che, a differenza degli altri aspirapolvere, non sono necessari filtri da lavare o sostituire. E dal momento che non servono nemmeno i sacchetti, non ci sono costi aggiuntivi da sostenere quindi risulta essere una scelta anche molto conveniente.

Inoltre, questo modello è l’unico dispositivo che si raddrizza da solo in caso di ribaltamento ed è dotato di un contenitore così capiente che cattura più sporco e detriti consentendo meno interruzioni durante le pulizie di casa.

Nella promozione sono inclusi una serie di accessori che garantoscono una pulizia impeccabile in qualsiasi angolo di casa e su tutte le tipologie di superficie. Tra l’altro la modalità di utilizzo è davvero semplice in quanto, grazie ad uno sgancio rapido, è assicurata una sostituzione immediata degli accessori a seconda dei compiti di aspirazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.