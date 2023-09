Aspirapolvere DYSON per casa e auto: approfitta del COUPON e pagalo MENO!

L’aspirapolvere Dyson V8 Origin è pratico e leggero, ideale per le pulizie domestiche ma anche per pulire la propria auto. Grazie alla comoda base di ricarica, puoi riporlo in modo salvaspazio. Molto comoda poi la Spazzola Motorbar per raggiungere lo sporco più inaccessibile, così come quella multifunzione per rimuovere anche i peli degli animali domestici. La bocchetta a lancia rimuove anche lo sporco più ostinato ed è dotato anche di adattatore per gli angoli più nascosti. Leggero, non ti appesantirà le faccende di casa. Grazie al coupon del 10% SETTEMBRE2023 ora la paghi solo 260,10 euro! Ma ti conviene affrettarti perché scade proprio col finire del mese di settembre, che sfortunatamente è anche di 30 giorni!

Dyson V8 Origin: tutte le caratteristiche

L’aspirapolvere Dyson V8 è dotato di un futuristico motore digitale, capace di generare una potenza di aspirazione maggiore rispetto ad altre scope senza filo. La funzione Cicloni 2 Tier Radial™ include 15 cicloni compatti che generano un’elevata forza centrifuga per catturare sporco e residui. Li spazzerai come il tifone spazzò la casa di Dorothy ne Il Mago di Oz. Ti consente di ottenere fino a 40 minuti di aspirazione potente senza cali di prestazione: ciò grazie alla nuova batteria nichel-cobalto-alluminio. La Modalità Power rafforza l’aspirazione fino a 7 minuti contro lo sporco più ostinato. Il comodo alloggio consente di riporre e ricaricare l’apparecchio e ospita anche gli accessori aggiuntivi. Una bella soluzione pratica e salvaspazio.

Parliamo altresì di un elettrodomestico leggero e bilanciato per ogni superficie, dal pavimento al soffitto. Pulisce in alto, in basso e nelle posizioni intermedie. Sempre con la medesima efficacia. Tutti gli aspirapolvere Dyson senza filo si trasformano rapidamente in un portatile per pulizie veloci, di zone specifiche o punti difficili. Espelle lo sporco dal contenitore con un solo gesto. Le rigide setole in nylon penetrano a fondo tra le fibre dei tappeti per rimuovere lo sporco difficile mentre i filamenti antistatici in fibra di carbonio rimuovono la polvere fine dai pavimenti.

Insomma, un’aspirapolvere straordinario, che non ti farà più pesare le pulizie domestiche, con la quale potrai pulire anche l’auto per la sua delicatezza sui sedili. Tuo a soli 260,10 euro, grazie al coupon SETTEMBRE2023 che dovrai selezionare scorrendo leggermente dove riporta il prezzo.

