Aspirapolvere Dyson a soli 399 euro: ma hai poco tempo!

Dyson da anni propone elettrodomestici di grande valore e dai prezzi accessibili a molti. Risparmiando fatica e garantendo un risultato finale soddisfacente. In questo articolo presentiamo uno dei suoi tanti gadget, molto utili per la casa: l’aspirapolvere senza filo Dyson V11™ Absolute Extra. Un vero portento nella rimozione della polvere (e non solo), comodo da usare poiché leggerissimo, quindi maneggevole, e senza sacca per contenere quanto aspirato. Lo paghi solo 399 euro grazie a due sconti in vigore: il primo, fino al 30 settembre, del 10%, inserendo al momento dell’acquisto il codice SETTEMBRE2023. E il secondo, in vigore fino al 13 settembre, di 5 euro!

Aspirapolvere Dyson V11: prezzo e caratteristiche

Scopriamo meglio il modello Dyson V11™ Absolute Extra oggetto di una straordinaria promozione. E’ molto potente, grazie ai 14 cicloni che creano forze fino a 79.000 g, in grado di spingere la polvere nel contenitore senza intasare il filtro. Il sistema di monitoraggio integrato e il grilletto per il risparmio energetico ne garantiscono una lunga autonomia. Il meccanismo a grilletto, in particolare, espelle in modo igienico tutta la polvere e i detriti dal contenitore con un solo gesto. Così da pulirlo velocemente e senza entrare in contatto con la polvere: cosa molto importante per le persone allergiche!

Il motore digitale integrato nella spazzola ruota 360 volte al secondo. Puoi raggiungere gli angoli più ostili della casa, grazie alle sue setole rigide in nylon penetrano, capaci anche di pulire i tappetti. Inoltre, i filamenti in fibra di carbonio rimuovono la polvere fine dai pavimenti duri. Il fatto che motore, contenitore e struttura a cicloni siano allineati, fa sì che l’aria venga aspirata nei cicloni in linea retta. Poco o per nulla rumoroso a dispetto della potenza, è in grado di catturare il 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron ed espellere aria più pulita nella tua casa, grazie al fatto che raggiunga fino a 125.000 giri al minuto.

Insomma, dichiara la guerra alla polvere pagando solo 399 euro in questo modo: applicando il coupon SETTEMBRE2023 e l’altro di 5 euro. Ma affrettati, il secondo è quasi terminato, così come gli aspirapolveri Dyson disponibili!

