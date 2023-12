Aspirapolvere e scopa elettrica Rowenta con il 41% di sconto: spazza via la fatica!

Rowenta RH6974 X-PERT 3.60 è un aspirapolvere senza fili con Kit Animal Care, ma funge anche da scopa elettrica senza fili ricaricabile leggera. Senza Sacco, vanta un’autonomia di 45 Minuti e una comodissima Luce LED. Grazie al 41% di sconto la paghi solo 129,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Aspirapolvere Rowenta RH6974 X-PERT 3.60: le caratteristiche

L’aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 3.60, con batteria ricaricabile e 45 minuti di autonomia, cattura la polvere in una sola passata, per poter pulire ovunque e in qualsiasi momento senza problemi. Progettata per raggiungere ogni centimetro della tua abitazione, dal pavimento al soffitto, e persino gli angoli più difficili grazie all’aspirabriciole rimovibile. Efficace su pavimenti e tappeti, è dotata di 1 rullo Animal Care bimateriale (gomma e setole) ed un rullo Fluffy adatto alle superfici delicate.

La scopa elettrica senza sacco Rowenta cattura la polvere sotto i mobili bassi e nelle aree difficili da raggiungere grazie alla spazzola motorizzata con luci a LED di alta qualità, per una migliore visibilità e una pulizia più facile. L’aspirapolvere Rowenta X-PERT 3.60 è leggero e maneggevole; pesa solo 2,2 kg per una pulizia rapida e senza sforzo. Include una mini-spazzola motorizzata per raccogliere con efficacia polvere e peli di animali, sia sulle superfici domestiche che nella tua auto. Batteria al Litio da 22V a lunga durata, ricaricabile in 4 ore; è possibile ricaricare la scopa elettrica nell’apposita stazione a parete, in cui riporre anche gli accessori, oppure estrarre la batteria e ricaricarla a parte.

