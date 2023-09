L'aspirapolvere Hoover è da prendere ORA: SCONTO imperdibile

Il marchio Hoover è sinonimo di garanzia per quanto concerne gli elettrodomestici. Il modello Hoover H-POWER 300 è uno di quei prodotti che porta alta la bandiera di questo brand: si tratta infatti di un aspirapolvere senza sacco, con una potenza da 850W, una capienza di 2 L, un rumore modesto per essere un aspirapolvere (75 dBA), sistema di aspirazione Ciclonico, dotata di una delicata Spazzola Parquet. E ancora, un Filtro di tipo Epa, un raggio di azione che sfiora i 10 metri (9,5 m) e un fiammante colore rosso che minaccia solo a vederlo anche lo sporco più ostile. Sai quanto paghi oggi tutto questo se approfitti della promozione in corso? Solo 139,47 euro, grazie allo sconto del 7%!

Aspirapolvere Hoover H-POWER 300: tutte le caratteristiche

Essendo un aspirapolvere, non possiamo non partire dalla innovativa spazzola in dotazione, che ha un regolatore di aspirazione per adattarsi a tutti i tipi di pavimento. Così da garantire un’ottima raccolta di polvere anche sui tappeti, il tutto senza il rischio che si rovinino. Ancora, le 4 ruote e il cursore frontale che regola efficacemente l’aspirazione, offrono una maggiore scorrevolezza su tutti i tipi di superfici, anche quelle più delicate come può essere un elegante parquet. Molto capiente, ha un bin dalla massima capacità di 2 litri. Il quale è pure molto facile da svuotare, basta infatti un semplice clic.

Può essere facilmente riponibile e comunque non è brutto da vedersi, grazie al suo design compatto. Cosa dire poi della mini Turbospazzola integrata, la quale si adatta a tutte le superfici, così da consentire di pulire ancora più a fondo, anche negli spazi più stretti e inarrivabili. E’ efficacie per tutti gli imbottiti e soprattutto per i proprietari di animali domestici, visto che aspira tutti i peli dei nostri amici a 4 zampe senza alcun problema.

Dunque, la pulizia di casa tua non sarà più un incubo grazie all’aspirapolvere Hoover H-POWER 300 che oggi paghi il 7% in meno grazie a una strepitosa offerta. Che abbatte il prezzo a 139,47 euro! Ben spesi, aggiungiamo.

