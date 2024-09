Aspirapolvere Intelligente Roborock a prezzo minimo con il coupon sconto

Rendi le pulizie domestiche più smart e veloci che mai con l’Aspirapolvere Senza Fili Intelligente roborock Flexi Lite! Oggi è disponibile su Amazon a soli 299 euro grazie ad un coupon di sconto di 90 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Aspirapolvere Senza Fili Intelligente roborock Flexi Lite: tutte le funzionalità

L’Aspirapolvere Senza Fili Intelligente roborock Flexi Lite si contraddistingue per una potenza di aspirazione di 17.000 Pa che soddisfa al massimo tutte le tue esigenze di pulizia.

Una delle sue specifiche più interessanti è la funzionalità di pulizia adattiva DirTect attraverso la quale regola la sua potenza di pulizia in base ai livelli di sporco sul pavimento così da avere sempre risultati impeccabili. In più, dopo l’autopulizia alla base, la scopa elettrica controlla in autonomia se il rullo è stato pulito in modo efficace e passa alla modalità Pulizia approfondita se rileva che il rullo è ancora sporco.

La modalità di utilizzo è semplicissima anche grazie allo schermo LED super intuitivo che garantisce il monitoraggio delle modalità e dello stato. Inoltre potrai avere aggiornamenti in tempo reale e promemoria operativi tramite comodi avvisi vocali.

La batteria non è a meno tanto che offre un’autonomia lunghissima di 40 minuti e, in più, sfruttando la tecnologia FlatReachit potrai ottenere una pulizia accurata anche sotto i mobili bassi in pochissimi secondi.

