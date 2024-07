Aspirapolvere intelligente Tineco a 160 EURO IN MENO con il COUPON Amazon

Pulisci casa in un attimo e con il minimo sforzo con l’Aspirapolvere Intelligente Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry! Oggi è disponibile su Amazon a soli 639 euro grazie ad un coupon di sconto di 160 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? I coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Aspirapolvere Intelligente Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry: tutte le funzionalità

L’Aspirapolvere Intelligente Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry è un vero e proprio gioiellino che ti svolterà la vita in casa.

Questo elettrodomestico utilizza acqua a 70°C che è in grado di sciogliere efficacemente le macchie e pulire in profondità sia il tubo che il rullo della spazzola. Successivamente l’asciugatura a centrifuga a 70°C gradi offre una potente aspirazione di tutta l’acqua.

Il dispositivo garantisce una pulizia impeccabile in ogni angolo di casa grazie al rullo della spazzola che ruota in entrambe le direzioni e utilizza l’aspirazione a centrifuga per rendere la spazzola più soffice e più asciutta, riducendo anche gli odori sgradevoli.

Un’altra caratteristica importante è la sua lunghissima autonomia che arriva fino a 40 minuti in quanto sia l’acqua pulita che quella sporca e l’alimentazione della batteria sono costantemente regolate da Tineco iLoop. In più potrai pulire lungo i battiscopa e negli angoli piu’ difficili da raggiungere, a una distanza di solo 1 cm su entrambi i lati.

