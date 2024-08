Aspirapolvere Lavapavimenti 2-IN-1 in SVENDITA: solo per OGGI su Amazon

Per rendere splendenti i pavimenti di casa al minimo sforzo, prova l’Aspirapolvere Lavapavimenti dreame H12 Pro! Oggi è disponibile su Amazon a soli 293 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito della promozione Amazon, è a tempo limitato!

Aspirapolvere Lavapavimenti dreame H12 Pro: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere Lavapavimenti dreame H12 Pro è un alleato perfetto per le tue pulizie domestiche quotidiane.

Si contraddistingue per una batteria ad alta capacità composta da 6 celle da 4.000 mAh che garantisce prestazioni di pulizia prolungate. La potente aspirazione e la pulizia robusta si combinano per spazzare via sporco, sporcizia e polvere mentre l’avanzato sistema di circolazione dell’acqua in tempo reale offre un’efficiente pulizia all-in-one per aspirare, pulire e lavare contemporaneamente.

Il serbatoio dell’acqua pulita da 900 ml, insieme all’eccellente durata della batteria, consente di pulire quotidianamente anche le abitazioni più grandi senza doversi fermare per ricaricare o riempire. Basti pensare che potrai utilizzare la scopa elettrica per oltre mezz’ora così da igienizzare tutti i pavimenti in una sola volta.

In più, il dispositivo è dotato di un sensore avanzato che regola l’aspirazione in base al disordine rilevato, ottimizzando l’efficienza energetica e la potenza di pulizia e riducendo al minimo il rumore. In questo modo in un attimo sarà eliminato sporco, polvere, detriti, capelli e sporcizia di ogni tipo.

