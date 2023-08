Aspirapolvere lavapavimenti a vapore Tineco: risparmia 100 euro con questo coupon

Tineco Floor One S5 Steam è un aspirapolvere lavapavimenti a vapore progettato per offrire una pulizia profonda e allo stesso tempo un’asciugatura rapida. Rispetto alla concorrenza si distingue per combinare in un unico prodotto un aspirapolvere lavapavimenti smart e una scopa a vapore. Oggi puoi acquistarla in offerta su Amazon a 349 euro anziché 449 euro, grazie a uno speciale coupon omaggio del valore di 100 euro. Prima di aggiungere al carrello l’articolo, ricorda di spuntare la casella accanto alla voce Applica coupon 100 euro.

Aspirapolvere lavapavimenti a vapore Tineco in offerta a 349 euro su Amazon

Con Floor One S5 Steam di Tineco ti assicuri di uccidere il 99,9% dei batteri senza l’utilizzo di disinfettanti, grazie alla sterilizzazione a vapore ad alta temperatura. Tutto merito della tecnologia proprietaria iLoop Smart Sensor, in grado di rilevare qualsiasi tipo di sporcizia. Inoltre è efficace anche contro le macchie più ostinate, sfruttando la funzionalità dell’ammorbidimento a vapore. A questo si aggiunge poi la certezza di pulire sempre con una spazzola a rullo pulita, per un risultato finale di livello eccezionale.

Un ulteriore vantaggio dell’aspirapolvere lavapavimenti a vapore del marchio Tineco è l’asciugatura rapida senza aloni. Se fino ad oggi dovevi aspettare che il pavimento si asciugasse, con il modello S5 Steam quest’ultimo sarà completamente asciutto e senza aloni nel giro di un paio di minuti.

Approfitta del coupon di 100 euro di Amazon per acquistare la Floor One S5 Steam di Tineco al prezzo di 349 euro anziché 449 euro. E se hai l’abbonamento a Prime, non paghi nulla per le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.