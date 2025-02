Aspirapolvere Lavapavimenti Dreame a 100€ in meno: promo a tempo limitato

Per rendere casa splendente in ogni angolo ma con uno sforzo minimo, prova l’Aspirapolvere Lavapavimenti Dreame H15 Pro! Oggi è disponibile su Amazon a soli 599 euro con un maxi sconto del 14%.



Aspirapolvere Lavapavimenti Dreame H15 Pro: le modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere Lavapavimenti Dreame H15 Pro è dotata di un braccio robotico GapFree AI DescendReach grazie al quale è possibile pulire anche gli angoli anteriori difficili da raggiungere.

Questo elettrodomestico di ultima generazione offre una copertura su tre lati per poter raggiungere i punti più stretti, mentre il suo un design piatto a 180° consente di pulire sotto i mobili bassi e facilita una pulizia profonda senza tralasciare nessuna area.

Allo stesso tempo, dispone del raschietto flessibile TangleCut che elimina peli e capelli aspirandoli nel serbatoio dell’acqua sporca così da semplificare la manutenzione della spazzola. Inoltre, durante il processo di auto-pulizia, la spazzola viene immersa in acqua calda a 100 °C poi strizzata con movimenti avanti e indietro, quindi asciugata a 90 °C con due modalità per prepararla all’uso successivo.

In più, il dispositivo assicura una pulizia sempre impeccabile anche grazie alla sua potente aspirazione da 21 kPa e al sistema di movimento assistito GlideWheel. Per finire, la batteria super potente offre un’autonomia elevata di 60 minuti per pulir tutta casa nella massima comodità.

