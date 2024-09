Aspirapolvere Lavapavimenti Dreame a100€ in meno: promo esclusiva su Amazon

Ti presentiamo il miglior alleato per le pulizie domestiche! Si tratta dell’Aspirapolvere Lavapavimenti Dreame H12 Pro Ultra, oggi disponibile su Amazon a soli 349 euro con uno sconto bomba del 22%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Aspirapolvere Lavapavimenti Dreame H12 Pro Ultra: modalità di utilizzo e funzionalità

L’Aspirapolvere Lavapavimenti Dreame H12 Pro Ultra è un vero e proprio concentrato di potenza che rivoluzionerà le pulizie domestiche.

Innanzitutto è dotata di una spazzola più avanzata con auto-pulizia che viene sterilizzata con acqua calda a 60 °C e asciugata ad aria calda, eliminando le macchie d’olio e gli odori sgradevoli senza il bisogno di sfregarla manualmente.

Questa spazzola è super versatile ed è in grado di pulire a fondo lungo i battiscopa e gli angoli stretti, rendendo la manutenzione delle aree difficili da raggiungere più facile che mai.

Un’altra sua caratteristica di spicco è la potentissima aspirazione da 16.000 Pa che permette di pulire sia lo sporco secco che umido. In più. grazie al motore da oltre 104.000 giri al minuto, l’elettrodomestico riesce a lavare i pavimenti a 520 giri al minuto lasciando meno aloni e rendendolo splendente.

Per finire, potrai anche personalizzare le tue esigenze di pulizia scegliendo tra tre diverse modalità: una modalità automatica per la pulizia di base, una modalità ultra per pulire a fondo e una modalità di aspirazione per rimuovere i versamenti di liquidi e pulire dove hai bisogno.

Oggi l’Aspirapolvere Lavapavimenti Dreame H12 Pro Ultra è disponibile su Amazon a soli 349 euro con uno sconto bomba del 22%. Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.