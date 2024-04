Aspirapolvere Lavapavimenti senza fili a 100 EURO IN MENO: solo per OGGI

Da oggi in poi potrai rendere brillanti i pavimenti di casa con il minimo sforzo grazie all’Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili VIOLA 007! Al momento è disponibile su Amazon a soli 198 euro con un mega sconto del 34%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offerta del genere non capita tutti i giorni, coglila al volo!

Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili VIOLA 007: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili VIOLA 007 è stata progettata mettendo al centro la praticità di utilizzo infatti è un elettrodomestico comodo, facile da usare e senza cavo.

L’azione combinata di aspirazione (con filtro HEPA) e lavaggio permettono di eseguire in maniera veloce una profonda pulizia delle superfici.

Grazie al potente motore digitale aspirante da 300 watt e allo strofinamento della spazzola motorizzata con rullo rotante per pavimenti da 500 rpm, la rimozione dello sporco avviene velocemente ed in maniera accurata. Inoltre, l’accuratezza è determinata dall’utilizzo costante di acqua pulita e senza germi, mentre la funzione antibatterica è realizzata attraverso dei piccoli grani di ioni d’argento posti nel serbatoio dell’acqua da 800ml.

Il programma automatico di lavaggio ( da eseguirsi senza uso di detergente ) e asciugatura del rullo, prevede la rotazione del rullo della spazzola nella base di ricarica dove viene spruzzata acqua pulita e un “ciclo aspirante” dell’acqua sporca dalle fibre del rullo. Segue l’asciugatura mediante una ventilazione forzata (silenziosa), che previene la formazione di cattivi odori e permette una pulizia profonda di rullo e spazzola.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.