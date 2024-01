Aspirapolvere lavapavimenti Tineco Floor One S5 in super offerta a 349€ su Amazon (COUPON IN PAGINA)

Tra le offerte a tempo di Amazon delle ultime ore, segnaliamo quella che ha per protagonista l’aspirapolvere senza fili lavapavimenti Tineco Floor One S5, acquistabile a soli 349 euro invece di 519 euro (prezzo più basso degli ultimi 30 giorni). Per ottenere l’importo finale di 349 euro, prima di aggiungere al carrello l’articolo ricordati di flaggare il quadrato accanto ad Applica coupon 40€.

Prestazioni di pulizia all’avanguardia, semplice manutenzione e sistema a doppio serbatoio sono tra i principali punti di forza dell’aspirapolvere 2 in 1 del marchio Tineco che negli ultimi tempi ha rivoluzionato questo settore.

Aspirapolvere lavapavimenti Tineco Floor One S5 in offerta a tempo su Amazon

Con Tineco Floor S5 rimuovi con facilità e rapidamente la sporcizia presente sul pavimento, sia asciutto che bagnato. Grazie alla tecnologia proprietaria iLoop Smart Sensor, sei in grado di regolare in automatico l’aspirazione, il flusso d’acqua e la velocità del rullo della spazzola, a seconda del tipo di sporco individuato.

Le prestazioni di pulizia all’avanguardia offerte da questa aspirapolvere 2 in 1 di Tineco consentono di passare in modo semplice vicino ai battiscopa, raggiungere i punti più difficili e asciugare senza alcun alone i pavimenti in pochi minuti.

Un altro fiore all’occhiello è la funzione autopulente, grazie alla quale il tubo interno e il rullo della spazzola vengono lavati in automatico. Presente anche un comodo filtro per i peli degli animali domestici.

Approfitta della super offerta Amazon sull’aspirapolvere senza fili 2 in 1 Tineco Floor S5 per acquistarlo a soli 349 euro, grazie al doppio sconto. In più, se hai l’abbonamento a Prime, non paghi nulla per le spese di spedizione.

