Il prezzo dell'aspirapolvere lavapavimenti Xiaomi è crollato: basta faticare in casa!

La forma rievoca quella di un disco volante, di quelli che abbiamo visto in fumetti, cartoni animati o film di fantascienza e in molti video o foto fake. In realtà è una comodissima aspirapolvere e lavapavimenti firmata Xiaomi, un elettrodomestico molto utile per dire addio a sforzi eccessivi per rassettare casa. Infatti, sarà lui a lavorare per te, a pulire i pavimenti da ogni sporco mentre tu ti rilassi. Parliamo infatti dello Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, un robot lavapavimenti e aspirapolvere eccezionale, con una Capacità del Serbatoio molto capiente, fino a 450 ml, tanto da dimenticare di riempirlo d’acqua. La Potenza di aspirazione arriva a 4000 Pa, così da risucchiare qualsiasi cosa giaccia sul tuo pavimento. E ancora, l’autonomia della batteria è molto lunga, grazie alla potenza di 5200 mAh. E’ compatibile con Xiaomi Home ed è in Versione Italiana. Sai quanto paghi oggi tutto ciò? Solo 269 euro, grazie allo sconto del 29%!

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra aspirapolvere e lavapavimenti: caratteristiche

Scopriamo altre caratteristiche di questo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra aspirapolvere e lavapavimenti. Come il sensore frontale ToF che rileva accuratamente i dati spaziali, riconoscendo ostacoli e anticipando gli spazi stretti. E così, robot è in grado di riconoscere gli oggetti che trova lungo il percorso di pulizia come pantofole, scarpe, cavi e altri ostacoli, in modo tale da evitare di incastrarsi portando sempre a termine la pulizia.

Grazie alla nuova navigazione laser LDS, otterrai la pianificazione intelligente del percorso. Il laser LDS scansiona accuratamente l’ambiente domestico e costruisce il layout di tutta la casa. Puoi anche collegarlo allo smartphone: grazie all’app Xiaomi Home è possibile selezionare l’area da pulire e creare barriere virtuali o aree vietate, tutto comodamente dal tuo telefono, dove potrai gestirlo agevolmente. Il robot è altresì compatibile con la stazione di svuotamento automatico Xiaomi. Il sacchetto raccogli polvere è grande ben 4 litri, quindi passeranno più giorni per svuotarlo. Le dimensioni contenute lo rendono semplice da riporre, anche per le abitazioni poco generose in termini di spazi.

Acquista l’aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra a un prezzo scontatissimo: il 23% che ti consentirà di pagarlo 269 euro!

